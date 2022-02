40 Minuten: Nintendo kündigte zahlreiche Spiele-Neuheiten an

Auch wenn Nintendo seinen gestrigen Livestream recht kurzfristig bekannt gab, hatte man so einige Ankündigungen zu machen. Während des rund vierzigminütigen Direct-Streams stellte man einige hochkarätige Neuheiten für die Nintendo Switch vor, die so ziemlich jeden Besitzer der Konsole erfreut haben dürften, denn nahezu jedes Genre und jedes Franchise wurde bedient. Eine Verschnaufpause gönnten die Japaner ihren Zuschauern am Mittwochabend nicht, nahezu im Minutentakt wurde die Ankündigungen herausgehauen, die größtenteils in den nächsten Monaten erscheinen werden.

So wird es in diesem Jahr auf der Nintendo Switch recht sportlich zugehen, denn schon am 29. April kommt "Nintendo Switch Sport" auf die Konsole. Die Spielesammlung bringt eine Vielzahl an Sportarten ins heimische Wohnzimmer, die sich entweder lokal mit der Familie oder online spielen lassen. Mit dabei sind unter anderem Fußball, Volleyball, Bowling, Tennis, Badminton und Chambara, eine Art Schwertkampf. Gespielt wird natürlich über die Bewegungssensoren der Joy-Con-Controller. Hierfür wird es sogar ein neues Beingurt-Zubehör geben, welches in der physischen Version des Spiels enthalten sein wird. Darüber lässt sich dann beispielsweise eine Schussbewegung umsetzen. Im Herbst soll dann ein kostenloses Update folgen, das unter anderem mit Golf eine weitere Sportart ins Spiel bringen wird.

"Nintendo Switch Sports" kann ab sofort im Nintendo eShop vorbestellt werden. Am 19. und 20. Februar wird es einen Online-Spieletest für Abonnenten des Onlinedienstes geben.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Ebenfalls sehr sportlich geht es in "Mario Strikers: Battle League Football" zu. Darin können bis zu acht Spieler in zwei Teams gegeneinander antreten und in die Rolle zahlreicher bekannter Nintendo-Charaktere schlüpfen. Das fußballartige Spiel ist der Nachfolger des 14 Jahre alten "Mario Strikers: Charged Football" und soll am 10. Juni auf die Nintendo Switch kommen. Dann plant man Online-Turniere mit bis zu 20 Teilnehmern, um die besten Clubs der Welt küren zu können.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Mit "MLB The Show 22" bleibt es beim Thema Sport. Erstmals erscheint damit ein Spiel der Baseball-Serie für die Nintendo Switch, das obendrein zahlreiche Crossplay-Funktionen, wie den Diamond-Dynasty-Modus zum Kartensammeln anbieten wird. Spieler sollen plattformübergreifend gegeneinander antreten und via Crossplay sowohl erreichte Spielstände als auch gewonnene Inhalte auf andere Konsolen übertragen können. Ab dem 5. April sollen Switch-Fans den Baseballschläger auf ihrer Konsole schwingen dürfen.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

„Mario Kart 8 Deluxe“ gehört seit dem Start der Nintendo Switch zu den erfolgreichsten Titeln der Konsole. Zwar kündigte Nintendo im Rahmen des Direct-Streams entgegen der Gerüchte in den vergangenen Tagen keinen Nachfolger an, jedoch wird es Mitte März den Booster-Streckenpass mit insgesamt 48 überarbeiteten Rennstrecken aus der gesamten Mario-Kart-Serie geben, welcher als kostenpflichtiger Download-Inhalt angeboten werden wird. Er soll in sechs Wellen mit jeweils acht Strecken ausgerollt werden.

Der Pass wird wahlweise für 24,99 Euro einzeln erhältlich sein oder Teil des kostenpflichtigen Erweiterungspakets von Nintendo Switch Online werden, welches man erst im Oktober ins Leben rief. Das Basisspiel wird man dann vermutlich aber in beiden Fällen benötigen. Die erste Welle, die am 18. März ausgerollt wird, wird Strecken wie die Kokos-Promenade (Wii), den Schoko-Sumpf (Nintendo 64) und die Tokio-Tempotour (Mobile) beinhalten. Passend dazu gibt es das Hauptspiel noch bis zum 20. Februar über den eShop 33 % günstiger.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Ganz am Ende des Streams folgte mit der Ankündigung von "Xenoblade Chronicles 3" eine weitere Überraschung des Abends. Im neuesten Teil der Rollenspiel-Serie dürfen die Spieler in eine riesige Openworld eintauchen und in die Rollen von Noah und Mio sowie weiteren Helden der Serie schlüpfen. Die neue Welt soll die Zukunft von "Xenoblade Chronicles" und "Xenoblade Chronicles 2" erzählen und dies ab September tun.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Die Portal-Reihe von Valve Software gehört sicher mit den zu beliebtesten Spielen auf dem PC. Im Laufe des Jahres kommen die beiden Ableger nun auf Nintendos Spielekonsole. In "Portal 1" und "Portal 2" müssen die Spieler die Flucht aus der Gefangenschaft in einem mysteriösen Labor auf sich nehmen, indem sie Portale erschaffen, um in andere Bereiche zu gelangen, oder um Würfel, Laser und Roboter clever ausschalten zu können. "Portal 2" lässt sich dabei auch lokal über einen Split-Screen oder online miteinander im Koop spielen.

Das rätselhafte Vergnügen soll im Laufe des Jahres erscheinen. Einen näheren Termin nannte Nintendo gestern leider nicht.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Weiteres Videomaterial zeigte Nintendo zu "Splatoon 3". Demnach wird Salmon Run aus Splatoon 2 zurückkehren, ein riesiger Salmonide, der gegen die Inklinge und Oktolinge im Farbenshooter kämpfen wird. Auch hier gibt es keinen näheren Termin, im Sommer soll die Farbschlacht jedoch in die nächste Runde gehen.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Einen neuen Trailer gibt es außerdem zu "Kirby und das vergessene Land", welches ab dem 25. März auf der Nintendo Switch erscheinen wird. Das Videomaterial stellt den Vollstopf-Modus vor, in dem Kirby ganze Objekte einsaugen und ihre Gestalt annehmen kann. Als Auto kann er so schnell durch die Welten düsen, als Getränkeautomat mit Saftdosen angreifen oder als spitzer Kegel kräftig zustechen.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Nur ein kurzes Update gab es zu "Metroid Dread". Direkt nach dem Stream erschien ein kostenloses Update, das den besonders kniffligen Dread-Modus ins Spiel bringt. Wer darin nur ein einziges Mal vom Gegner getroffen wird, muss von vorne beginnen. Für Neulinge der Serie gibt es hingegen den ebenfalls neuen Beginner-Modus, bei dem sich Samus schneller von Treffern erholt. Im April soll ein zweites kostenloses Update mit dem Bossansturm-Modus erscheinen. Dieser bringt dann einen Boss nach dem anderen.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Disney und Pixar bringen im Sommer einen kostenlosen Fun-Racer auf die Nintendo Swtich. "Disney Speedstorm" bringt einige bekannte Charaktere wie Donald Duck, Hulk, Micky Maus oder Captain Jack Sparrow auf die Rennstrecke. Das Spiel soll von Zeit zu Zeit regelmäßig erweitert werden und neue Fahrzeuge, Strecken und Charaktere erhalten. Der Titel kann plattformübergreifend, aber auch im Split-Screen miteinander gespielt werden. Entwickelt wird das Spiel von den Machern der Asphalt-Reihe.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Das bereits für die Nintendo Wii veröffentlichte "Star Wars: The Force Unleashed" wird am 20. April 2022 auf der Nintendo Switch sein Comeback feiern. Als Darth Vaders geheimer Schüler wird man hier die Kräfte der Macht und Lichtschwert-Kombos einsetzen dürfen, um Jedi-Meister auf den bekannten Planeten des Star-Wars-Universums zu jagen. Unterstützt wird nicht nur die reguläre Controller-Steuerung, sondern auch die Bewegungssteuerung. Die Duelle werden sich lokal und online ab dem 20. April austragen lassen.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Anders als erwartet, dürfen sich auch Fans der Fire-Emblem-Serie weder auf einen neuen Hauptteil noch auf einen Remake freuen. Stattdessen kehren sie in "Fire Emblem Warriors: Three Hopes" auf den vom Krieg zerrissenen Kontinent Fódlan zurück. In Echtzeitkämpfen mit Kombos und Spezialattaken stellen sich Edelgard, Dimitri, Claude und andere Krieger den Horden von Gegnern. Am 24. Juni wird der Titel für die Nintendo Switch erscheinen. Zeitgleich wird es eine Limited Edition mit Artbook, Wandbehangung und einer Karte sowie fünf Acrylfiguren und ein Postkartenset geben.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Ansonsten standen mit "No Man’s Sky", "Assassin’s Creed The Ezio Collection", "Live a live", "Cuphead – The Delicious Last Course" noch weitere Switch-Spiele im Fokus der gestrigen Nintendo Direct. Der gesamte Stream lässt sich auf YouTube nachträglich ansehen.