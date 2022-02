PSN: Rund 1.000 Spiele-Deals sowohl für die PS5 als auch PS4

Nachdem mit dem Steam-Sale bereits PC-Spieler auf ihre Kosten gekommen sind, haut Sony jetzt ebenfalls zahlreiche PlayStation-Titel mit einem Rabatt von bis zu 80 % raus. Somit dürfen sich Konsolen-Spieler unter anderem über Asterix & Obelix Slap Them All! für rund 30 Euro freuen. Aber auch Mortal Kombat Ultimate gibt es sowohl für die PS4 als auch für die PlayStation 5 für 27 Euro, was einem Preisnachlass von 55 % entspricht. Wer lieber auf der Straße kämpfen will, hat auf der PS4 die Möglichkeit, sich das Champion-Edition-Upgrade von Street Fighter V für 35 Euro zuzulegen. Außerdem wurde der Season 5 Premium Pass um 25 % reduziert. Wer satte 70 % sparen möchte sollte sich Demon Hunter: Revelation angucken. Am 26. Februar 2021 lag der Preis hier noch bei 15 Euro.

Spannende Motorradrennen gibt es 25 % günstiger bei der Special-Edition von Ride 4. Die Standard-Version kostet sogar 70 % weniger. Die Godfall Ascended Edition ist hingegen um 55 % reduziert worden. Bei der Complete-Edition von Nioh Remastered kommt es zu einem Rabatt von 33 %. Alle Lara-Croft-Fans kommen mit der Definitive Survival Trilogy von Tomb Raider auf ihre Kosten. Besagtes Trio findet sich bei rund 20 Euro ein und erfreut sich einem Preisnachlass von 60 %. Das Turok-Bundle kostet 15 Euro. Taxi Chaos ist für die PlayStation 4 für 12 Euro erhältlich.

Ein weiteres Highlight sowohl für PlayStation-4- als auch PS5-Besitzer stellt sicherlich das Ubisoft-Paket bestehend aus Assassin's Creed Valhalla und Watch Dogs: Legion dar. PlayStation-Plus-Abonnenten zahlen hier sogar nur knapp 52 Euro für das Bundle. Als Normalsterblicher liegt der Preis bei rund 59 Euro. Wer sich als PS+-User für die WRC 9 Deluxe Edition Fia World Rally Championship entscheidet, spart ebenfalls zusätzlich. Hier beträgt der PS+-Preis 11 Euro, wohingegen alle Nicht-Abonnenten 18 Euro auf den Tisch legen müssen.

Eine komplette Übersicht der fast 1.000 reduzierten Titel für die PlayStation 4 und 5 findet sich hier.