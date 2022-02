Zwei Brüder auf großer Reise: Epic Games Store mit neuem Gratis-Titel

Nachdem in der aktuellen Woche das Adventure Windbound gratis im Epic Games Store erhältlich ist, wartet mit Brothers - A Tale of Two Sons am kommenden Donnerstag eine Märchenreise zweier Brüder auf alle PC-Spieler. Vom 17. bis zum 24. Februar 2022 lässt sich der Titel kostenlos im Store herunterladen. Voraussetzung für den Download ist ein Account im Epic Games Store, bzw. muss die Shopsoftware installiert sein.

Verantwortlich für Brothers - A Tale of Two Sons sind sowohl der schwedische Filmregisseur Josef Fares als auch die Spieleschmiede Starbreeze Studios. Der Titel wurde erstmals im August des Jahres 2013 veröffentlicht. Die Spieler haben diverse Rätsel zu lösen, erkunden verschiedene Szenarien und bestreiten Kämpfe gegen Endgegner. Brothers - A Tale of Two Sons kann unter anderem auf dem PC sowie auf Sonys PlayStation 3 und 4 gespielt werden. Außerdem ist der Titel für Nintendos Switch sowie für die Xbox 360 und One erhältlich. Eine mobile Version für Android und iOS steht ebenfalls zur Verfügung.

Auf der Produktseite des Adventures auf Steam findet sich ein Hinweis, dass sich der Titel nur mit einem Controller spielen lässt. Bei Epic gibt es diese Information nicht. Somit ist unklar, ob bei der Epic-Version ebenfalls ein Gamepad benötigt wird.

Zudem fallen die Rezensionen auf der Valve-Vertriebsplattform “sehr positiv” aus. Insgesamt rund 32.000 Gamer haben das Spiel bewertet. Auch die knapp 120 Nutzer, die erst kürzlich ihre Meinung zum Besten gegeben haben, kommen auf ein “sehr positives” Ergebnis.

Da Brothers - A Tale of Two Sons schon recht alt ist, sind die Systemanforderungen sehr gering. Als Betriebssystem wird von den Entwicklern noch mindestens ein Windows XP SP3 gefordert. Als Grafikkarte ist eine NVIDIA GeForce 8600 oder eine ATI Radeon HD 2600 völlig ausreichend. An Prozessorleistung begnügt sich das Abenteuer mit einer 2,4 GHz Dual-Core-CPU.