Schiffbrüchig auf einer unbekannten Insel: Epic Games Store mit neuem Gratisgame

Nachdem in der aktuellen Woche der Abenteuer-Plattformer Yooka-Laylee and the Impossible Lair gratis im Epic Games Store erhältlich ist, wartet am kommenden Donnerstag für alle Gamer mit Windbound ein Abenteuer auf einer einsamen Insel. Vom 10. bis zum 17. Februar 2022 lässt sich der Titel kostenlos im Store herunterladen. Voraussetzung für den Download ist ein Account im Epic Games Store, bzw. muss die Shopsoftware installiert sein.

Das erstmals im August 2020 veröffentlichte Adventure wurde von 5 Live Studios entwickelt. Herausgeber ist Koch Media. Im Spiel müssen alle Hobby-Abenteurer nach einem Schiffbruch eine unbekannte Insel erkunden. Dabei gilt es sich anzupassen um zu überleben. Die Spieler übernehmen die Rolle der Protagonistin Kara. Die Kriegerin entdeckt auf der Insel neben Nahrung auch vielfältige Ressourcen. Dadurch ist es möglich Werkzeuge und Waffen herzustellen. Im weiteren Spielverlauf lassen sich noch weitere Inseln sowie Ruinen erkunden.

Für die Darstellung der comichaften Grafik wird mindestens ein Intel Core-2-Duo-Prozessor mit 2,4 GHz benötigt. An Arbeitsspeicher sind 4 GB RAM ausreichend, 6 GB wären jedoch besser. Beim Thema Grafikkarte kann entweder zu einer Intel HD Graphics 4600 oder zu einer NVIDIA GeForce GTX 630 beziehungsweise Radeon HD 5670 gegriffen werden. Der freie Festplattenspeicher muss mindestens 4 GB betragen.

Schaut man sich die Bewertungen auf Steam an, erhielt Windbound bei rund 618 Stimmen lediglich die Bewertung "Ausgeglichen". Wer aufgrund der Grafik auf ein Spielerlebnis ähnlich wie bei Zelda: Breath of the Wild hofft, wird allerdings bitter enttäuscht werden. Als Geschenk sollte man Windbound jedoch zumindest mal anspielen. Wie sich den Rezensionen entnehmen lässt, gibt es auch Gamer, die völlig begeistert von dem Adventure sind.