Steam & Epic Games Store: Drei Spiele gratis zum Wochenende

Wer für das kommende Wochenende noch einen Zeitvertreib sucht, sollte sich sowohl im Epic Games Store als auch bei Steam einmal umschauen. Neben zahlreichen Angeboten verteilen beide Plattformen Geschenke an alle Spieler. Im Epic Games Store gibt es das Strategiespiel Europa Universalis IV im kostenlosen Download. Bei Steam lassen sich über das Wochenende gleich zwei Spiele gratis spielen. Dazu zählt zum einen der VR-Shooter Blaston aus dem Jahr 2020 und zum anderen der Shooter Second Extinction, welcher ebenfalls im Jahr 2020 veröffentlicht wurde.

Wer hingegen eine PlayStation-4-Konsole sein Eigen nennt, sollte auch mal im PSN-Store vorbei schauen. Hier wartet unter anderem die The Elder Scrolls V: Skyrim-Special-Edition im Angebot der Woche. Das Rollenspiel ist für rund 15 Euro erhältlich. Dies entspricht einem Rabatt von 75 % im Vergleich zur UVP. In der Kategorie Blockbuster-Spiele finden sich ebenfalls zahlreiche reduzierte Titel. Dazu zählen neben der Deluxe-Edition von Need for Speed Heat auch Cyberpunk 2077 sowie The Last of Us Part II und Call of Duty: Modern Warfare.

Außerdem gibt es zahlreiche Veröffentlichungen, die am Wochenende ausprobiert werden können. Wer auf der Suche nach einem aufregenden Abenteuer ist, sollte sich definitiv Diablo 2: Resurrected näher anschauen. Für alle Fußballfans steht ab heute FIFA 22 im Handel bereit. Wie sich der neueste Teil des beliebten Franchises geschlagen hat, werden wir in einem kommenden Angespielt von FIFA 22 bekannt geben. Wer lieber auf Zombiejagd gehen möchte, ist bei World War Z: Aftermath richtig aufgehoben. Hier lauern erneut riesige Horden von Untoten darauf, sich auf Überlebende zu stürzen. Das Sequel ist seit dem 21. September 2021 erhältlich. Auch hier wird in naher Zukunft ein entsprechendes Angespielt auf unserer Webseite veröffentlicht.

Wer noch auf den sechsten Teil von Far Cry wartet, muss sich noch etwas gedulden. Der Startschuss hierzu fällt am 7. Oktober 2021. In der kommenden Woche verschenkt der Epic Games Store den Titel PC Building Simulator. Hier spielt die schlechte Verfügbarkeit von Grafikkarten noch keine Rolle beim PC-Bau.