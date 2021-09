Neuer Trailer zum Zombie-Shooter: World War Z: Aftermath ist da

Pünktlich zum Release des neuen Zombie-Shooters World War Z: Aftermath veröffentlicht Saber Interactive einen neuen Launch-Trailer. Der Titel lässt sich sowohl für die Sony PlayStation 4 als auch für Microsofts Xbox One und den PC erwerben und erscheint rund zwei Jahre nach der Veröffentlichung von World War Z.

Aftermath ist ein kooperativer Zombie-Shooter, der auf dem gleichnamigen Film von Paramount Pictures basiert. Der Nachfolger stellt den nächsten Evolutionsschritt des Original-Hits World War Z dar, welcher bis heute 15 Millionen Spieler begeistert hat – egal ob auf der Konsole oder dem PC. Mit einer schrankenlosen Crossplay-Option können sogar bis zu vier Spieler gleichzeitig gegen die Zombiehorden in den Kampf ziehen. Dabei gilt es unter anderem die Vatikanstadt in einer epischen Konfrontation in Rom zu erobern. Des Weiteren geht es auf die Halbinsel Kamtschatka in Russland. Außerdem gibt es weitere Überlebende und neue Klassen. Neben dem bekannten Third-Person-Modus steht jetzt auch die in Shootern übliche Egoperspektive zur Verfügung, was für noch mehr Spannung sorgen dürfte.

Zudem enthält World War Z: Aftermath alle Inhalte aus der Game-of-the-Year-Edition von World War Z. Eine offizielle Version für die Next-Gen-Konsolen von Microsoft oder Sony gibt es bislang noch nicht. Allerdings lässt sich der Titel natürlich auch auf der neuen Konsolengeneration spielen. Im Frühjahr 2022 soll ein Update erfolgen, das die Grafik des Spiels deutlich verbessern wird. Eine Horde Mode XL ist ebenfalls für das nächste Jahr geplant.

World War Z: Aftermath ist sowohl über Steam als auch im Epic Games Store verfügbar. Neben der Standard-Variante ist der Shooter auch als Deluxe-Edition erhältlich. Hierfür wird ein Aufpreis von 10 Euro fällig. Dafür bekommen alle Hobby-Zombiejäger das Basis-Spiel sowie die Bonuswaffen Vorschlaghamme, bzw. Doppel-Hackbeil und das Waffenskin-Paket Explorer.