Ab 17 Uhr: Microsoft schaltet seinen Flight Simulator für Xbox Series X frei

Der Microsoft Flight Simulator gehört wohl zu den erfolgreichsten Titeln der Xbox Game Studios. Bald ist der Release am 18. August 2020 bereits ein Jahr her. Bislang konnten lediglich Spieler auf Windows, welche zudem ein performantes System aufwiesen, in der Rolle eines Piloten die Erdoberfläche erkunden. Dies soll sich noch heute ändern.



So plant Microsoft für heute 17 Uhr deutscher Zeit den Launch des Titels für die Xbox Series X/S. Dafür veröffentlicht das Unternehmen ebenfalls heute das neue Sim Update 5 für den Flight Simulator, welches den Titel neben den aktuellen Xbox-Konsolen auch auf weniger leistungsfähigen Gaming-Systeme bringen soll. Mithilfe des Patches soll sich die Bildwiederholungsrate in grafisch anspruchsvollen Szenen verbessern, um so ein flüssigeres Spielerlebnis zu ermöglichen.

Beim Microsoft Flight Simulator handelt es sich um das erste Spiel, bei dem die gesamte Erde in drei Dimensionen mit 4K-Texturen unter Verwendung von Satellitenbildern simuliert wird. In der Regel wird zum Spielen eine aktive Internetverbindung benötigt, da die aufwändigen Berechnungen größtenteils von der hauseigenen Azure-Cloud-KI durchgeführt und an die Spieler gestreamt werden. Es ist jedoch auch möglich, ohne aktive Internetverbindung abzuheben. Hierfür muss man sich im Vorfeld die gewünschten Umgebungskarten im bevorzugten Detailgrad herunterladen. Um die ganze Erdoberfläche im maximalen Detailgrad abzuspeichern, werden über zwei Petabyte an Speicherkapazität benötigt.

Aktuell ist der Microsoft Flight Simulator in der Standard-Edition für 69,99 Euro zu haben. Für die Premium Deluxe-Version werden hingegen 119,99 Euro verlangt. Alternativ lässt sich das Spiel auch im Rahmen eines Xbox Game Pass-Abonnements nutzen. Dieses kostet im Rahmen des Ultimate Game Sale im ersten Monat momentan nur einen Euro.