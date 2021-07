Alle Ankündigungen und Neuheiten der EA Play Live im Überblick

Neben dem Remake des Horrorshooters Dead Space hat EA auf seinem Play-2021-Event weitere Highlights präsentiert. In dem rund 40-minütigen Livestream konzentrierte man sich zudem auf Veröffentlichungen, die in naher Zukunft erscheinen werden. Die Pre-Show begann mit einem Rückblick auf all die Dinge, die über den Sommer passiert sind. Ein besonderes Highlight stellte die Ankündigung des Die-Sims-4-Landhaus-Leben-Erweiterungspacks dar, das nun weltweit verfügbar ist.

Den Anfang der Main-Show machte die Enthüllung von GRID Legends. Der jüngste Ableger des Rennspiel-Franchises von Codemasters führt einen tiefgehenden Story-Modus ein, der in XR gefilmt wurde und im Stil einer Dokumentation erzählt wird. Unter anderem wird Ncuti Gatwa - der aus der britischen Netflix-Komödie “Sex Education” bekannt ist - im genannten Modus eine Rolle spielen. Das Spiel beinhaltet außerdem ein von Fahrern beeinflusstes KI-Verhalten, durch das sich Gegner auf der Strecke noch menschlicher verhalten sollen. Zudem erwarten alle Hobby-Rennfahrer neue Stadtstrecken in London und Moskau. Außerdem gibt es ein Feature, das es Gamern ermöglicht eigene Rennen zu erstellen. GRID Legends erscheint 2022 sowohl für die Xbox Series als auch für Sonys PlayStation 5 und 4 sowie für die Xbox One und den PC.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Respawn stellte mit “Apex Legends: Entstehung” das nächste große Update des Ego-Shooters vor. Die Aktualisierung beinhaltet eine völlig neue Legende namens Seer, die auf Aufklärung spezialisiert ist und Gegner selbst durch Wände hindurch verfolgen und jagen kann. Außerdem führt das Update mit Ranglisten-Arenen den 3-gegen-3-Arenenmodus ein. Im September 2021 wird außerdem die Apex-Legends-Global-Series zum zweiten Mal zurückkehren und Crossplay für PlayStation, Xbox und PC mit sich bringen. Die Veröffentlichung des Updates wird am 3. August 2021 erfolgen.



Im EA Originals-Titel Lost in Random müssen Spieler ihr taktisches Können unter Beweis stellen und mit der Unterstützung eines lebenden Würfels namens Dicey diverse Kämpfe überstehen. Lost in Random lässt sich ab dem 10. September 2021 auf allen gängigen Plattformen spielen.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

In der zweiten Saison von Knockout City “Kampf im Kino“ dreht sich alles um die große Leinwand. Dabei gilt es die neue Karte namens „Holowood Drive-In“ zu erkunden. Hier finden sich Bereiche wie die “Kathedrale des Schreckens“ oder die “Brücke der Liebe“ wieder. Die neue Saison bringt außerdem den Soda-Ball mit sich, der Gegner mit einem klebrigen Sirup blendet, sowie eine Vielzahl von Ausrüstungen im Kino-Stil. Der Startschuss zur kommenden Season fällt bereits am 27. Juli 2021.

Ripple Effect Studios präsentierte mit Battlefield Portal eine neue Community-Plattform in Battlefield 2042. Gamer sind hier in der Lage Schlachten zu entdecken sowie diese zu erstellen und zu teilen. Dabei greifen die Spieler auf detaillierte Einstellungen, eigene Modi und einen Logik-Editor zurück. Außerdem stehen alle Inhalte von Battlefield 2042 und neu gestaltete Karten von Battlefield 1942, Battlefield: Bad Company 2 und Battlefield 3 zur Verfügung. Dadurch kommen unter anderem Gefechte zustande, bei denen eine Armee aus dem 2. Weltkrieg gegen einen Trupp von Spezialisten aus dem Jahr 2042 antritt. Battlefield Portal erscheint zusammen mit Battlefield 2042 am 22. Oktober 2021.