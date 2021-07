Epic Games Store: Zwei kostenlose Spiele ab dem 8. Juli 2021

Nachdem der Epic Games Store in der aktuellen Woche den Indie Titel The Spectrum Retreat kostenlos über die eigene Shopsoftware verteilt, warten in der kommenden Woche gleich zwei Gratisspiele auf alle. Ab dem 8. Juli 2021 lassen sich das Crossover Bridge Constructor: The Walking Dead sowie der Indie-Titel Ironcast im Store beziehen. Voraussetzung für den kostenlosen Download ist wie immer ein Account im Epic Games Store, bzw. muss die Shopsoftware installiert sein.

Ironcast wurde von Science-Fiction-Autoren der viktorianischen Epoche inspiriert und spielt in einer alternativen Vergangenheit. Der Titel wurde von Dreadbit Games entwickelt und erstmals im März des Jahres 2015 veröffentlicht. Die Spieler übernehmen das Kommando über ein 7 m hohes Laufvehikel namens Ironcast und kämpfen dabei gegen eine feindliche Streitmacht. Die Kämpfe werden ausgetragen, indem Ressourcenknoten erzeugt werden, die für die verschiedenen Waffen und Systeme des Ironcast benötigt werden. Die Gamer müssen entscheiden, wie besagte Knoten eingesetzt werden. Dabei lassen sich diese entweder offensiv oder defensiv verwenden.

Mit dem Bridge Constructor: The Walking Dead veröffentlichte ClockStone Software im November 2020 ein Crossover aus AMCs The Walking Dead und dem Bridge Constructor. Dabei müssen Spieler durchdachte Bauwerke errichten und tödliche Fallen aufstellen. Bewegliche Objekte und Sprengstoffe dienen zur Beseitigung von Streunern. Die Ragdoll-Physik sorgt zudem für einige Slapstick-Momente beim Gameplay. Bridge Constructor: The Walking Dead eignet sich in erster Linie als kurzfristiger Zeitvertreib. Wer schon mit der Originalversion aus dem Jahr 2013 viel Spaß hatte, sollte sich den Lizenztitel nicht entgehen lassen. Ebenfalls lohnt es sich für alle Fans der Walking-Dead-Serie einen genaueren Blick zu riskieren.