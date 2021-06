Epic Games Store: Nächste Woche gibt es einen Indie-Titel kostenlos

Nachdem in der aktuellen Woche unter anderem bereits der blaue Igel Sonic kostenlos durch den Epic Games Store flitzt, wartet mit The Spectrum Retreat in der kommende Woche ein Indie-Titel aus dem Jahre 2018 auf alle Gamer. Das Puzzlegame wurde von Dan Smith entwickelt und setzt auf die Unity-Engine. Voraussetzung ist wie immer ein Account im Epic Games Store beziehungsweise muss die Shopsoftware installiert sein.

The Spectrum Retreat ist ein herausforderndes Rätselspiel in der Ego-Perspektive, das in der nahen Zukunft spielt. Die Spieler erwachen im Hotel "The Penrose", einer friedlichen, aber gleichzeitig auch beunruhigenden Zuflucht vor der Außenwelt. Bei der Erkundung des Hotels gilt es Geheimnisse zu entdecken und die unklaren Zusammenhänge des gegenwärtigen Aufenthalts zu verstehen. Auf die Gamer warten eine Reihe von Rätseln, unter anderem mit Farbcodes oder Physikherausforderungen.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Da es sich beim besagten Titel um das erste Spiel des noch jungen Entwicklers handelt, finden sich bei Steam lediglich 141 Bewertungen wieder. Diese sind jedoch größtenteils positiv. Somit sollten Spieler, die gerne knifflige Rätsel lösen, auf den kommenden Gratistitel sicherlich einen Blick werfen. Aufgrund des Alters von The Spectrum Retreat sind die Systemanforderungen nicht gerade anspruchsvoll. Hier reicht bereits eine AMD FX-6300-CPU mit 3,5 GHz oder ein Intel Core-i3-Prozessor aus. Bei der Grafikkarte sollte mindestens eine AMD Radeon RX 550 oder eine NVIDIA GeForce GTX 750 Ti verbaut sein.

Derzeit lässt sich The Spectrum Retreat neben dem PC auch auf Sonys PlayStation 4 und Microsofts Xbox One sowie der Nintendo Switch spielen.

Ob Epic neben The Spectrum Retreat ein weiteres Gratisspiel veröffentlichen wird bleibt zunächst abzuwarten. Allerdings gab es in den vergangenen Wochen immer zwei Titel gleichzeitig kostenlos im Store. Somit wäre es möglich, dass Epic eine weitere Überraschung in petto hat.