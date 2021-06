Gratis-Games: Nächste Woche flitzt Sonic durch den Epic Games Store

Auch in dieser Woche hat der Epic Games Store wieder seine Spendierhosen an und verschenkt zwei Spiele in seinem Shop. Bis zum 24. Juni 2021 um 17 Uhr gibt es sowohl den Shooter Hell is Other Demons als auch die Kochsimulation Overcooked 2 gratis. Voraussetzung ist wie immer ein Account im Epic Games Store beziehungsweise muss die Shopsoftware installiert sein.

Overcooked 2 wurde von Team 17 in Zusammenarbeit mit Ghost Town Games entwickelt und erschien erstmals im August 2018. Beim Titel handelt es sich um einen klassischen Couch-Koop beziehungsweise einen Online-Multiplayer für bis zu vier Personen. Die Spieler bereisen eine brandneue Karte und schwingen den Kochlöffel unter anderem in Sushi-Restaurants, Magieschulen, Bergwerken sowie auf fremden Planeten.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Hell is Other Demons ist ein spaßiger Arcade-Shooter mit knalligen Farben und einem Synthwave-Soundtrack. Die Spieler schlüpfen in die raue Haut eines Dämonen, der einen ganzen Haufen anderer Dämonen vernichten will. Dabei kämpfen sie sich durch eine umfangreiche Kampagne und besiegen diverse Bosse. Ein Arsenal an Waffen und Upgrades steht außerdem zur Verfügung. Entwickelt wurde der Shooter von Cuddie Monster Games. Die Erstveröffentlichung erfolgte im Mai des Jahres 2019.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

In der nächsten Woche warten mit dem Arcade-Racer Horizon Chase Turbo und dem 2D-Plattformer Sonic Mania ebenfalls zwei Gratisspiele auf alle Epic-Gamer. Insbesondere Sonic Mania dürfte die Herzen aller Retro- und Sega-Fans höher schlagen lassen. Der von Lab42 entwickelte Titel bietet eine 2D-Pixelgfrafik mit 60 FPS. Das Jump’n’Run ist erstmals im Jahr 2017 releast worden und lässt sich aktuell sowohl auf der Nintendo Switch als auch auf der Xbox One sowie der PlayStation und dem Windows-PC spielen. Das Spielprinzip ähnelt den Videospiel-Klassikern, die auf der Sega-Konsole Mega Drive erschienen sind. Wer in Erinnerungen schwelgen will, sollte hier definitiv zuschlagen.