Ubisoft schaltet diverse Server von älteren Spielen ab

Der Nachteil bei Onlinegames liegt sicherlich darin, dass sich diese nicht ewig spielen lassen. Durch den Betrieb von Gameservern entstehen Kosten, die sich für die Entwicklerstudios bei unbeliebten Titeln nach einer gewissen Zeit nicht mehr rentieren. In der Folge werden diese abgeschaltet. PC-Nutzer können in der Regel noch in Eigenregie einen entsprechenden Gameserver betreiben, jedoch ist dies nicht immer möglich.

Der französische Publisher Ubisoft hat jetzt eine Reihe von Titeln bekannt gegeben, denen man in naher Zukunft für immer den Stecker ziehen wird. Los geht es bereits am 1. Juni 2021. Hier gehen die Lichter unter anderem für die PC-Spiele Assassin's Creed 2 sowie für Anno 1404 aus. Aber auch Die Siedler 7 und Might & Magic X - Legacy wird sich in Zukunft nicht mehr online spielen lassen. Eine komplette Liste aller betroffenen Titel findet sich weiter unten.

Allerdings bedeutet dies nicht, dass sich die Offline-Version der betroffenen Games nicht mehr spielen lässt. Diese bleibt von der Abschaltung der Server unberührt. Neben der Onlinefunktion stehen aber auch keine Units mehr zur Verfügung. Somit können mit der digitalen Ubisoft-Währung in Zukunft keine Belohnungen mehr erstanden werden.

Betroffene Titel: