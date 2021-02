Neuer CEO hält weiterhin an Amazon Gaming Studios (AGS) fest

Wie Hardwareluxx bereits berichtete, räumt der aktuell amtierende Amazon-CEO Jeff Bezos seinen Posten. Ab Sommer übernimmt dann der bisherige AWS-Chef Andy Jassy die Führung des Unternehmens. Die neue Nummer eins scheint unter anderem große Pläne mit der Gaming-Division des Onlinehändlers zu verfolgen. In einer E-Mail an die Mitarbeiter des Konzerns betonte Jassy die Wichtigkeit von Videospielen und gab bekannt, weiter an den Games Studios festzuhalten. Amazon müsse sich lediglich lang genug auf die Entwicklung von Spielen konzentrieren, um auch in diesem Marktsegment erfolgreich zu sein.

Welche Strategie der neue CEO dabei genau verfolgt ist unklar. Die Amazon Gaming Studios (AGS) versuchen sich mittlerweile schon seit neun Jahren an einem Durchbruch auf dem Gamingmarkt. Bislang blieb dieser jedoch aus. Ob es mit neuer Führung nun besser werden wird bleibt zunächst abzuwarten.

Das Schicksal von Google Stadia Games & Entertainment macht deutlich, wie hart umkämpft der Markt ist. Der Suchmaschinenriese hat hier bereits die Reißleine gezogen und besagte Unternehmenssparte eingestampft. Grund hierfür waren die immens hohen Kosten, die bei der Entwicklung eines Blockbuster-Titels entstehen. Zudem dauert es Jahre, bis ein entsprechendes Spiel die Marktreife erreicht hat. Da Google jedoch in erster Linie beabsichtigte, Spiele exklusiv für das eigene System zu entwickeln, verfolgt Amazon hier einen anderen Ansatz.

Ebenfalls wäre es möglich, dass Amazon mit Hinblick auf einen eigenen Gaming-Dienst à la Google Stadia zunächst Titel auf allen gängigen Plattformen anbieten und mögliche Fortsetzungen dann exklusiv über einen eigenen Dienst veröffentlichen wird. Genügend finanzielle Rücklagen wären hier sicherlich kein Problem. Zumal sich der Markt nicht nur aufgrund der weiterhin anhaltenden Corona-Pandemie über einen großen Zulauf freut.