Amazon bietet mit Prime Gaming unter anderem kostenlose Spiele

Amazon erweitert seinen Premiumdienst Prime um ein weiteres Angebot - Prime Gaming. Damit werden unter anderem ganze Spiele versprochen.

Prime-Mitglieder erhalten jeden Monat eine Auswahl an kostenlosen PC-Spielen, die sie für immer behalten können. In diesem Monat stehen über 20 Spiele zur Auswahl - darunter Arcade-Klassiker von SNK, Metal Slug 2 und der Indie-Titel Treachery in Beatdown City. Die ganz großen AAA-Titel sind also nicht dabei.

Für solche wird dafür neuer In-Game-Content geboten - z.B. unter anderem für FIFA20, Apex Legends, Grand Theft Auto Online und League of Legends. Konkreter werden aktuell beispielsweise exklusive Skins für Apex Legends, ein Player Pick-Pack für FIFA 20, In-Game-Währung für GTA Online und exotische Waffen und mehr in Destiny 2 angeboten. Um Zugriff auf diese Inhalte zu erlangen, muss man sich nur auf gaming.amazon.com mit seinem Prime-Konto einloggen. Amazon hat langfristige Vereinbarungen mit Publishern wie Riot Games, Roblox Corp. und Rockstar Games getroffen. Das Angebot an In-Game-Content und Spielen soll stetig anwachsen und jeden Monat rotieren.

Mit Twitch Prime hatte Prime Gaming einen Vorläuferdienst, der ebenfalls diverse Gaming-Vorteile bieten konnte. Prime Gaming soll aber nicht nur mehr Content bieten, sondern es kommt auch ohne Twitch-Account aus. Für Amazon ist es außerdem praktisch, neben Prime Video, Amazon Music und Prime Reading nun auch Prime Gaming anbieten zu können. Das kostenlose monatliche Kanal-Abonnement von Twitch Prime und die exklusiven Twitch Chat-Optionen können auch mit Prime Gaming weiter genutzt werden.



Prime Mitglieder können Prime Gaming ab sofort nutzen. Wer noch nicht Mitglied ist, kann Prime 30 Tage lang kostenlos testen bzw. für 7,99 Euro im Monat buchen.