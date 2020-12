Doom Eternal erscheint nächste Woche für die Nintendo Switch

Während sich PC-Spieler und Besitzer einer PlayStation 4 sowie Xbox One schon seit März durch die Level von Doom Eternal ballern dürfen, kommt das Spiel nach längerer Wartezeit nun endlich auch auf die Nintendo Switch. Das gaben Entwickler id Software und Publisher Bethesda nun offiziell bekannt. Erscheinen soll der Dämonen-Shooter bereits am 8. Dezember und damit schon in der nächsten Woche.

Auch wenn die Gerüchteküche schon seit einigen Wochen von der Einstellung des Ports berichtet hatte und es auch von offizieller Seite her sehr still um die Switch-Version von Doom Eternal geworden war, machten die Entwickler nun endlich Nägel mit Köpfen und gaben bekannt, den Dämonen-Shooter schon in der nächsten Woche auf die Nintendo-Konsole zu bringen. Am 8. Dezember und damit schon am kommenden Dienstag soll die Switch-Fassung als digitaler Download über den Nintendo eShop zum Download bereit stehen. Damit wurde die Umsetzung zwar nicht ganz gestrichen, eine physische Version für die Nintendo Switch wird es jedoch vorerst nicht geben.

Doom Eternal wird ausschließlich rein digital angeboten werden. Der etwa 17,5 GB große Download soll gegen 6:00 Uhr morgens deutscher Zeit freigeschaltet werden. Mit dabei ist außerdem der Online-Modus, einzig die Kampagnen-Erweiterung "The Ancient Gods, Part One" soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht werden.

Wer das Spiel vor dem 22. Dezember 2020 im Nintendo eShop erwirbt, bekommt das Remake von Doom 64 sowie das Rip-and-Tear-Pack kostenlos mit dazu. Darin enthalten sind unter anderem zusätzliche Skins und ein Kampagnen-Level sowie weitere Überraschungen. Auf der Nintendo Switch und Nintendo Switch Lite kann eine Bewegungssteuerung über das Hauptmenü optional aktiviert werden – inwieweit die Version technisch und grafisch abgespeckt sein wird, werden die kommenden Tage zeigen müssen. Schon die Portierungen von The Witcher 3 oder World War Z stellten die Entwickler vor große Herausforderungen. Ein Preis ist noch offen, der Vorgänger kostet knapp 30 Euro.

Von Doom Eternal ist im Übrigen auch eine Next-Gen-Version für die Sony PlayStation 5 und Microsoft Xbox Series X/S geplant. Wann die erscheinen wird, steht bislang noch in den Sternen.