Epic Games Store: Nach den Geisterjägern gibt es in der kommenden Woche nur einen Gratistitel

Aktuell lässt sich neben dem Actionspiel Ghostbusters: The Video Game auch das Psychohorror-Spiel Blair Witch gratis im Epic Games Store erwerben. Zudem gab die Spieleschmiede den nächsten Gratistitel der kommenden Woche bekannt. Mit Wargame: Red Dragon wird es jedoch am Donnerstag lediglich ein kostenloses Spiel im Epic-Store geben. Das Echtzeit-Strategiespiel kann vom 5. bis zum 12. November über die Vertriebsplattform bezogen werden. Voraussetzung ist wie immer ein Account im Epic Games Store bzw. muss die Shopsoftware installiert sein.

Bei dem im Jahr 2014 von Eugen Systems entwickelten Echtzeit-Strategiespiel Wargame: Red Dragon handelt es sich um den Sequel zum 2012 veröffentlichten Wargame: European Escalation sowie zum 2013 erschienenen Wargame: AirLand Battle. Das Spiel selbst enthält zwei Fraktionen mit insgesamt 17 spielbaren Parteien sowie mehr als 1450 unterschiedliche Einheiten. Bei den spielbaren Kampagnen handelt es sich weitestgehend um frei erfundene Geschichten, die teilweise jedoch auf wahren Ereignissen beruhen.

Neben den vier Kampagnen Busan Pocket (1987 USA/Südkorea), Bear vs Dragon (1979 China), Pearl of the Orient (1984 Großbritannien/ANZAC/Kanada) und Climb Mount Narodnaia (1984 UdSSR) gibt es zudem mit Second Korean War (1992) einen kostenlosen DLC. Des Weiteren kann Wargame: Red Dragon im Multiplayermodus gespielt werden. Hier finden sich diverse Spielmodi, bei denen Schlachten auf dem Land oder auch auf dem Wasser geführt werden können.

Bei Steam wurde das Echtzeit-Strategiespiel bei fast 10.000 abgegebenen Stimmen mit 9/10 Sternen bewertet. Somit sollten nicht nur Freunde von Strategiespielen am kommenden Donnerstag einen Blick auf Wargame: Red Dragon werfen.

Außerdem bleibt abzuwarten, ob es der Epic Games Store bei einem Gratisspiel belassen oder neben Wargame: Red Dragon einen weiteren Titel kostenlos unter die Leute bringen wird.