Wir haben keine Angst vor Gespenstern: Epic Games Store gibt die nächsten Gratisspiele bekannt

Nachdem der Epic Games Store passend zu Halloween aktuell neben Costume Quest 2 auch das Horrorspiel Layers of Fear kostenlos im Angebot hat, geht es in der nächste Woche auf große Geisterjagd. Ganz nach dem Motto "Wir haben keine Angst vor Gespenstern" lässt sich das Remaster von den Ghostbusters: The Video Game kostenlos im Epic Games Store beziehen. Voraussetzung ist wie immer ein Account im Epic Games Store, bzw. muss die Shopsoftware installiert sein.

Bereits Anfang des Jahres veröffentlichten wir zur Neuauflage der Geisterjäger ein eigenes Angespielt und haben zusammen mit Peter Venkman, Egon Spengler, Ray Stantz und Winston Zeddemore New York City unter anderem vor dem riesigen Marshmallow Man gerettet. Jetzt kann sich jeder interessierte Gamer völlig kostenlos als Rookie-Geisterjäger betätigen und diverse lineare Level erkunden. Dabei verschlägt es die Spieler sowohl in die weltbekannte New York Public Library als auch in eine andere Dimension. Somit sollten nicht nur Fans der Ghostbusters beim aktuellen Release im Epic Games Store zuschlagen. Gerade an Halloween bietet es sich an, die Protonenstrahler auszupacken und ein paar Geister zu fangen.

Auch wenn die Originalversion bereits im Jahr 2009 erschienen ist, merkt man dem Remaster dank der zahlreichen kosmetischen Veränderungen sein Alter keinesfalls an. Lediglich die fehlende deutsche Sprachausgabe dürfte einigen Fans sauer aufstoßen. Aber auch der Originalton des Spiels ist nicht zu verachten. Verantwortlich für das Drehbuch waren sowohl Dan Aykroyd als auch der mittlerweile verstorbene Harold Ramis. Laut Aussagen der Autoren kann Ghostbusters: The Video Game als inoffizieller dritter Teil des Franchises wahrgenommen werden. Mit Ghostbusters: Legacy (OT: Ghostbusters Afterlife) wird ab 2021 nach rund 30 Jahren der offizielle dritte Teil in den Kinos zu sehen sein.

Neben Ghostbusters: The Video Game gibt es außerdem noch das Psychohorror-Spiel Blair Witch gratis im Epic Games Store.