Epic Games Store: Nächster Gratistitel steht fest

Aktuell lässt sich im Epic Games Store das Tycoon-Simulationsspiel Railway Empire sowie das Adventure Where The Water Tastes Like Wine kostenlos ergattern. In der kommenden Woche wartet jedoch nur ein Spiel auf alle Gamer. Ab dem 17. September 2020 gibt es das Jump’n’Run Stick It To The Man! im Epic Games Store geschenkt. Voraussetzung ist wie immer ein Account im Epic Games Store bzw. muss die Shopsoftware installiert sein.

Das im November 2013 veröffentlichte Spiele wurde von Zoink! entwickelt und von Ripstone vertrieben. Stick It To The Man! erzählt die Geschichte von Ray Doewood, dessen Aufgabe es ist, Schutzhelme für Baustellen zu testen. Nachdem ein Alien in den Kopf des Protagonisten geschlüpft ist, ragt ein riesiger pinker Arm aus dem Kopf von Ray. Im Mix aus Point-and-Klick-Adventure und Jump’n’Run warten zehn Kapitel auf die Gamer, die vollgestopft mit jeder Menge durchgeknallter Storys sind.

Zwar sorgte Stick It To The Man! in der Vergangenheit nicht gerade für übermäßig gute Bewertungen bei den Kritikern, allerdings soll sich das Jump’n’Run als Zeitvertreib definitiv eignen. Ob es allerdings auch ein breites Interesse unter den potenziellen Kunden des Epic Games Store weckt, ist zu bezweifeln. Da die Spieleschmiede mit Titeln wie GTA V, Hitman oder Watch Dogs für viel Aufmerksamkeit in der Gamingszene gesorgt hat, dürfte der kommende Gratisrelease kaum jemanden hinter dem Ofen hervorlocken.

Ob dies die bekanntliche Ruhe vor dem Sturm ist und Epic mit kommenden Releases wieder ein wahrhaftes Spielefest feiern wird, bleibt zunächst abzuwarten. Schließlich gab es vom 19. bis zum 26. September 2019 insgesamt sechs Batman-Spiele kostenlos im Epic-Store. Sollte das Entwicklerstudio weiterhin eher unbekannte Titel veröffentlichen, dürfte sehr schnell das Interesse der Spieler verloren gehen.