Epic Games Store: Nächste Woche gibt es wieder zwei Spiele gratis

Aktuell lässt sich im Epic Games Store das rundenbasierte Taktikspiel Into the Breach kostenlos beziehen. In der kommenden Wochen warten jedoch wieder zwei Spiele auf alle Gamer. Zum einen verschenkt Epic über seine Vertriebsplattform das Tycoon-Simulationsspiel Railway Empire, zum anderen wird es das Adventure Where The Water Tastes Like Wine geben. Voraussetzung ist wie immer ein Account im Epic Games Store, bzw. muss die Shopsoftware installiert sein.

Railway Empire wurde im Januar des Jahres 2018 von Kalypso Media veröffentlicht und ist aktuell sowohl für Sonys PlayStation als auch für Microsofts Xbox One und den PC erhältlich. In der Simulation haben die Gamer die Aufgabe, ein umfassendes Schienennetz zu erstellen. Dabei kaufen sie über 40 verschiedene Züge, bauen Bahnhöfe sowie Fabriken und andere Attraktionen.

Railway Empire spielt in den Vereinigten Staaten von Amerika der 1830er. In der Kampagne reisen die Hobby-Eisenbahnbauer von der Westküste bis zur Ostküste und besuchen dabei zahlreiche US-amerikanische Städte. Neben Gütern müssen bei Railway Empire auch Personen befördert werden. Dabei sind die Gamer nicht alleine, sondern bekommen Konkurrenz in Form von bis zu drei Tycoons. Außerdem lassen sich die Gegner mit Hilfe von Banditen oder Spionen sabotieren.

Bei dem Adventure Where the Water Tastes Like Wine streifen die Spieler in ihrem eigenen Tempo durch die volkstümlichen USA der Großen Depression. Dabei trifft man auf Fremde, die ihre eigene Geschichte erzählen. Durch besagte Interaktionen sammeln die Gamer Geschichten, die dann wiederum weitererzählt werden können, um neue Interaktionen freizuschalten. Where The Water Tastes Like Wine wurde erstmals im Februar 2018 veröffentlicht und ist aktuell sowohl für die Nintendo Switch als auch für Sonys PlayStation 4 sowie für Microsofts Xbox One erhältlich. Zudem kann das Adventure auf Windows-, Linux- oder MacOS-Computern gespielt werden.