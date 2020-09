EA verärgert erneut Gamer mit Ingame-Werbeeinblendungen

Dass die Spieleschmiede Electronics Arts Gamer schon des Öfteren zur Weißglut gebracht hat, dürfte hinreichend bekannt sein. Auch wenn die Wertpapiere des Entwicklerstudios in den vergangenen Tagen an der Börse zugelegt haben, braut sich jetzt ein Sturm über EA zusammen. Grund hierfür sind Ingame-Werbeeinblendungen beim Mixed-Martial-Arts-Spiel UFC 4. Wie sich der Social-Media-Webseite Reddit entnehmen lässt, werden in den Wiederholungen bei den Ultimate-Fighting-Championship-Kämpfen riesige Banner von der Amazon-Serie “The Boys” eingeblendet. Zudem finden sich weitere Einblendungen über den UI-Elementen innerhalb einer Runde.

Dass man sich mit Werbeeinblendungen keine Freunde macht, durfte bereits das taiwanische Unternehmen QNAP erfahren. Hier sorgte in der Vergangenheit ein Firmwareupdate für Werbung im Backend. Auch wenn man bereits nach kurzer Zeit eine angepasste Firmware veröffentlichte, zeigten sich gerade Enterprise-User, die Geräte für mehrere tausend Euro betreiben, äußert verärgert über den Vorstoß von QNAP.

Da die Gaming-Szene dafür bekannt ist, ihrem Ärger ohne Rücksicht auf Verluste Luft zu machen, ist es nicht verwunderlich, dass ein wahrer “Shitstorm” über EA hereingebrochen ist. Aktuell versucht die Spieleschmiede die Wogen zu glätten und gab auf Reddit bekannt, dass man die Ingame-Werbeeinblendungen deaktiviert habe. Zwar wurden diese nicht komplett entfernt, doch plant EA derzeit auch in Zukunft keine Werbung in UFC 4 auszuspielen - zumindest nicht in der jetzigen Form. Ob alternative Werbeformen Einzug in das Mixed-Martial-Arts-Spiel halten werden bleibt zunächst abzuwarten. Es ist aber davon auszugehen, dass EA aus seinem Fehler gelernt hat und genau abwägen wird, wie man solch neue “Features” veröffentlichen wird. Eine mögliche Alternative wäre zum Beispiel das Anbieten von Zusatzinhalten, solange man Werbeeinblendungen im Menü aktiviert hat. Wenn dies im Vorfeld entsprechend kommuniziert wird, sollten auch die meisten Gamer damit kein Problem haben.