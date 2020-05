QNAP verärgert Nutzer mit Bannerwerbung auf NAS-Systemen

Wie jetzt bekannt wurde, hat das taiwanische Unternehmen QNAP mit der Veröffentlichung des NAS-Betriebssystems QTS in der Version 4.4.2 1302 (Build 20200512) die Einblendung von Werbebannern eingeführt. Wie sich der Social-Media-Webseite Reddit und dem offiziellen QNAP-Forum entnehmen lässt, beklagen sich Nutzer über eine Pop-Up-Werbung am rechten unteren Bildschirmrand. Besagte Werbung blendet unter dem Titel "News" diverse Hinweise über QNAP-Produkte, wie zum Beispiel neue Hardware, ein. Gerade Nutzer aus dem Enterprise-Sektor, die QNAP-Storage-Systeme für rund 2.500 Euro im Unternehmen einsetzen, zeigen sich verärgert.

Aktuell gibt es noch keine offizielle Stellungnahme von QNAP, lediglich der Qnap-Reddit-Moderator QnapDaniel gab bekannt, dass man die zuständige Abteilung in Taiwan über die Entwicklungen unterrichten werde. Ob dies den Konzern dazu bewegen wird, in Zukunft auf die Einblendungen zu verzichten, bleibt abzuwarten. Aktuell ist jedoch davon auszugehen, dass die Einblendungen zumindest bei der Nutzung von QNAP-Hardware im privaten Umfeld weiterhin bestehen bleiben.

Wer nicht auf eine Reaktion von QNAP warten möchte, kann dem Workaround des Redditnutzers “Pcgmer6809” folgen. Laut Angaben des Users reicht es aus, die Json-Datei list.json anzupassen. Besagte Datei muss lediglich um die Zeile “ads:[]” ergänzt werden und schon sollen die Werbeeinblendungen verschwinden. Allerdings gilt hierbei zu beachten, dass die Anpassungen nach jedem Neustart des NAS erneut vorgenommen werden müssen. Da ein NAS-Speicher in der Regel kaum neugestartet wird, dürfte dies allerdings zu verkraften sein.

Des Weiteren drohten bereits einige Nutzer dem Unternehmen damit den Hersteller zu wechseln und in Zukunft unter anderem auf Synology zu setzen, sollten die Banner nicht verschwinden. Ob es sich bei der ausgesprochenen Drohung nur um heiße Luft handelt, wird die Zukunft zeigen. Gerade bei hohen Anschaffungspreisen, wie zum Beispiel im Enterprise-Segment, ist ein Wechsel des Storage-Servers nicht nur aus kostentechnischer Sicht alles andere als trivial. Ein Kompromiss wäre zum Beispiel, dass die Werbeeinblendungen per Default aktiviert sind, jedoch auch in den Einstellungen des QNAP-NAS deaktiviert werden können.