Nachdem der Epic Games Store schon diverse Spiele wie die Kochsimulation Overcooked, das Puzzle-Spiel Fez oder World of Goo unentgeltlich im Angebot hatte, reihen sich aktuell der AAA-Titel Hitman sowie die Shadowrun Collection in die Liste der kostenlosen Releases ein. Nun hat der Epic Games Store bereits den nächsten Gratis-Titel im eigenen Store bekannt gegeben.

Ab den 3. September 2020 (ca. 17:00 Uhr) lässt sich das rundenbasierte Taktikspiel Into the Breach kostenlos aus dem Games-Store beziehen. Voraussetzung ist wie immer ein Account im Epic Games Store, bzw. muss die Shopsoftware installiert sein.

Mit Into the Breach veröffentlicht Epic ein weiteres Indie-Game, das von der Spieleschmiede Subset Games stammt und erstmals im Februar 2018 veröffentlicht wurde. Into the Breach ist das zweite Spiel nach FTL: Faster Than Light, das von Justin Ma und Matthew Davis entwickelt wurde. Into the Breach ist sowohl für Nintendos Switch als auch für PCs mit allen gängigen Betriebssystemen (MacOS, Linux, Windows) erhältlich. Der Titel hat neben dem Game Award für das beste Strategiespiel auch bei den BAFTA Games Awards in der Kategorie “Original Property” abgeräumt.

Die Spieler übernehmen bei Into the Breach die Kontrolle über Mechs aus der Zukunft und müssen die Welt vor den Vek retten. Dabei handelt es sich um Kreaturen, die unter der Erdoberfläche wachsen. Allerdings ist die Story recht knapp bemessen und bietet keinerlei Tiefgang. Die Entwickler haben bei Into the Breach den Fokus ganz klar auf das Gameplay gelegt und nicht auf die Hintergrundgeschichte. Mit einer Gruppe aus insgesamt drei unterschiedlichen Mechs besteht die Aufgabe der Spieler zunächst darin, die von Konzernen kontrollierten Inseln zu verteidigen. Die Kämpfe finden auf zufallsgenerierten Karten statt. Dabei gilt es die Gebäude der Zivilisten zu schützen.