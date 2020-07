Epic Games Store verschenkt heute nur ein Spiel

Der Epic Games Store und seine Gratisspiele gehören mittlerweile schon zur Gaming-Branche mit dazu. Jede Woche gibt es ein neues Geschenk der Vertriebsplattform. In manchen Wochen sorgen die Gratisveröffentlichungen von Epic für großes Aufsehen, wie z.B. der Release von GTA V. In anderen Wochen hält sich die Begeisterung beispielsweise mit der zweiten Veröffentlichung von Overcooked in Grenzen. Auch wurden Spiele, die zunächst angepriesen wurden, am Ende doch nicht verschenkt, wie es zum Beispiel bei The Escapist 2 der Fall war. Ein ähnliches Schicksal scheint jetzt Conan Exiles widerfahren zu sein. Besagtes Survival-Adventure sollte ursprünglich ab heute Abend kostenlos im Download erhältlich sein. Jedoch fehlt im Epic Games Store momentan jegliche Spur von dem Spiel. Lediglich das Puzzle-Game Hue taucht unter den kommenden Gratisveröffentlichungen auf.

Somit bleibt aktuell abzuwarten, ob Epic tatsächlich nur Hue verschenken wird oder ob es als Überraschung einen weiteren Knaller geben wird. Allerdings wäre es auch vorstellbar, dass die Spieleschmiede es aufgrund des in den meisten Ländern guten Wetters eher ruhig angehen lässt und in der "Sommerpause" weniger bekannte Titel präsentiert. Jedoch sind derzeit nicht nur in Deutschland Sommerferien, somit könnte die aktuelle Corona-Pandemie gerade jetzt bei der Veröffentlichung eines AAA-Titel für reichlich Interesse bei den Gamern sorgen und vielleicht auch den ein oder anderen Nutzer, der sich bislang vom Epic Games Store ferngehalten hat, doch von einer Registrierung überzeugen. Spätestens heute Abend werden sich diese Fragen klären.

Das erwähnte Puzzle-Plattform-Game Hue stammt aus dem Jahr 2016 und wurde von Henry Hoffman und Dan Da Rocha entworfen. Das Spiel wurde von Fiddlesticks entwickelt und von Curve Digital veröffentlicht. Bereits im Oktober 2017 entschied sich Sony dafür, Hue allen PlayStation-Plus-Abonnenten kostenlos zur Verfügung zu stellen.