Leak bestätigt sich nicht: Epic Games Store verschenkt Overcooked statt Ark

Eigentlich war davon auszugehen, dass auch in dieser Woche der Reddit-User Chandigarhian mit seinem Leak recht behalten würde. Nachdem Chandigarhian bereits GTA 5, Civilization VI sowie die Borderlands: The Handsome Collection richtig vorhergesagt hatte, lag der Verdacht nahe, dass der nächste Gratisrelease im Epic Games Store das Action-Adventure Ark Survival Evolved sein würde.

Jedoch bestätigte sich dies nicht. Bis zum 11. Juni lässt sich das Couch-Koop-Kochspiel Overcooked kostenlos im Epic-Store beziehen. Wie immer ist ein Account im Epic Games Store, bzw. eine Installation der Shopsoftware notwendig, um besagtes Gratis-Spiel zu erhalten.

Overcooked kann mit bis zu vier Spielern gespielt werden. Die Gamer arbeiten im Team zusammen, um Gerichte zuzubereiten, welche anschließend den hungrigen Gästen serviert werden. Dabei müssen die Hobby-Köche die Mahlzeiten in einem vorgegebenen Zeitfenster fertigstellen und den Gästen übergeben. Gelingt dies nicht, verlassen die Restaurantbesucher wütend das Etablissement. Das Kochspiel kann sowohl allein als auch im klassischen Couch-Koop mit bis zu vier Spielern im kooperativen oder im kompetitiven Herausforderungsmodus gespielt werden.

Das von Ghost Town Games entwickelte und von Team17 vertriebene Spiel wurde erstmals im Jahr 2016 für den Windows-PC, Sonys PlayStation sowie für die Microsofts Xbox One veröffentlicht. Im Juli 2017 folgte eine Version für die Nintendo Switch. Im Jahr 2016 wurde Overcooked bei den "The Game Awards2 für das beste Multiplayerspiel nominiert, ging allerdings leer aus. Bei den "13th British Academy Games Awards" gewann das Couch-Koop-Kochspiel jedoch in der Kategorie "British Game" und "Family". Auch bei den "TIGA Games Industry Awards" konnte Overcooked in der Kategorie "Debut Game" den ersten Platz abräumen.

Ob der Epic Games Store in der nächsten Woche Ark Survival Evolved veröffentlichen wird, ist nicht bekannt. Allerdings ist davon auszugehen, dass sich das Action-Adventure-Survival früher oder später kostenlos im Epic Games Store beziehen lassen wird.