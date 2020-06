Epic Games Store meldet Probleme beim aktuellen Gratisrelease

Eigentlich wollte der Epic Games Store gestern zwei Spiele verschenken, jedoch scheint dies nicht geklappt zu haben. Wie dem offiziellen Twitter-Account der Spieleschmiede zu entnehmen ist, wurde die Veröffentlichung verschoben. Man habe ein Problem festgestellt und arbeitet momentan an einer Lösung. Scheinbar haben die Entwickler von Moldy Toof Studios oder der Publisher des Strategie-Rollenspiels, Team17, einen Rückzieher gemacht und den Gratisrelease im letzten Moment doch noch verhindert. Ob es zwischen einer der beiden Parteien und Epic eine Auseinandersetzung gab, ist derzeit nicht bekannt. Vorstellbar wäre jedoch, dass der Publisher aufgrund aktueller Verhandlungen, die nicht im Zusammenhang mit The Escapist 2 stehen, mit Epic unzufrieden ist. Somit könnte Team17 die Zusammenarbeit mit Epic Games als Druckmittel vorerst beendet haben und beabsichtigen, so wieder etwas Bewegung in die Verhandlungen zu bringen.

Allerdings gibt es für alle Gamer auch positive Nachrichten, denn die nächsten beiden Gratisgames für die kommende Woche stehen bereits jetzt fest. Mit AER - Memories of Old erwartet die Spieler ein Adventure aus dem Jahr 2017 und mit Stranger Things 3: The Game von 2019 gibt es ein Action-Adventure zur Netflix Hit-Serie.

Auch wenn man bei Stranger Things 3: The Game zunächst von einer Lizenz-Krücke ausgehen könnte, lassen sich den Steambewertungen diverse positive Stimmen entnehmen. So sprechen sich von den 200 Bewertungen 85 % der Nutzer positiv aus. Auf der Webseite Metacritic sieht dies jedoch schon ganz anders aus. Hier ergab der User Score lediglich eine 4.4 für Stranger Things 3: The Game. Somit dürfte das Spiel für Fans der Serie sicherlich interessant sein, alle anderen sollten an den kommenden Gratisrelease jedoch nicht allzu hohe Erwartungen stellen.

Das Adventure AER - Memories of Old bietet eine frei erkundbare Inselwelt. Die Spieler übernehmen die Rolle der Protagonistin Auk, die in der Lage ist, sich in einen Vogel zu verwandeln. Somit lässt sich die Insel über den Wolken sowohl zu Fuß als auch aus der Vogelperspektive erkunden.