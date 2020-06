Cyberpunk 2077: Neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht

Nachdem die Spieleschmiede CD Projekt Red den Night-City-Wire-Event aufgrund der Ausschreitungen in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht wie geplant am 4. Juni 2020 durchgeführt hat, war es heute endlich soweit und das polnische Entwicklerstudio gab weitere Infos zum heiß ersehnten Action-Rollenspiel Cyberpunk 2077 bekannt. Der knapp halbstündige Event gewährte jedoch nicht nur einen ersten Einblick in "Braindance", kurz BD, wobei es sich um eine Erfindung der Neuraltechnologie handelt, die dazu verwendet wird, Erinnerungen oder Emotionen aufzuzeichnen oder jene anderer Personen abzurufen und selber zu erleben. Ebenfalls wurde die neue Anime-Serie "Cyberpunk Edgerunner" angekündigt. Besagter Anime soll im Jahr 2022 auf Netflix zur Verfügung stehen und wurde von Trigger produziert. Laut Angaben der Spieleschmiede spielt Edgerunners zwar in Night City, jedoch spielen in der kommenden Netflix-Serie komplett neue Charaktere die Hauptrollen.

Des Weiteren präsentierte CD Projekt Red einen neuen Gameplay-Trailer zu Cyberpunk 2077. Das Video enthält neues Gameplay-Material, das die Welt, die Charaktere, die Geschichte und die Handlung des Open-World-RPG zeigt. Besagtes Video gewährt allen Gamern einen Einblick in die dunkle Zukunft von Night City und die Anfänge der Söldnerkarriere von V.

Cyberpunk 2077 erscheint am 19. November 2020 für Windows-PC, Microsofts Xbox One und Sonys PlayStation 4, die Fassung für Google Stadia ist ebenfalls für das aktuelle Kalenderjahr geplant. Zudem wird sich Cyberpunk 2077 auf den Next-Gen-Konsolen von Microsoft und Sony spielen lassen, sobald die Konsolen verfügbar sind. Des Weiteren wird die polnische Spieleschmiede zu einem späteren Zeitpunkt ein entsprechendes Upgrade veröffentlichen, das die Hardware der Next Gen-Konsolen vollständig ausnutzen soll. Alle Infos zur Next-Gen-Aktualisierung und mehr finden sich in unserer News: "Cyberpunk 2077: Richtige PS5- und Series-X-Version kommt erst 2021". Wer den Night-City-Wire-Event von CD Project Red verpasst haben sollte, findet die Aufzeichnung hier.