Cyberpunk 2077: CD Projekt Red verschiebt Night-City-Wire-Event

Die Unruhen in den USA halten weiterhin an. Bereits gestern gab Sony bekannt, das für den 4. Juni 2020 geplante Event der neuen PlayStation 5 aufgrund der derzeitigen Ausschreitungen in den USA auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Jetzt hat auch die polnische Spieleschmiede CD Projekt Red verkündet, dass die Veranstaltung "Night City Wire" vorerst nicht stattfinden wird.

Wie einem Tweet auf dem offiziellen Twitter-Account von Cyberpunk 2077 zu entnehmen ist, finden momentan wichtigere Diskussionen statt und man möchte, dass diese gehört werden. Somit will das polnische Entwicklerstudio derzeit keine Berichterstattungen zu Cyberpunk 2077 in den Medien sehen. Wann das Event nachgeholt werden soll, ist unklar.

Neben Sony und CD Projekt Red hat auch EA Sports den Preview des neuen Madden NFL 21 abgesagt. Zwar dürfte die Veröffentlichung eines Football-Games hierzulande nur vereinzelt auf Interesse stoßen, allerdings verfolgten im Jahr 2017 durchschnittlich 14,9 Millionen Zuschauer eine Übertragung der NFL in den Vereinigten Staaten. Der Super Bowl, der das Finale der NFL darstellt, gewinnt aber auch in Deutschland immer mehr an Bedeutung.

Ob sich Sony, CD Projekt Red und EA Sports noch weitere Spieleschmieden anschließen werden und so in Zukunft nicht für eine alternative Berichterstattung sorgen wollen, bleibt abzuwarten. Sollten die Unruhen in den Staaten weiterhin anhalten, könnte sogar Apple den WWDC 2020 absagen. Er ist momentan noch für den 22. Juni 2020 geplant. Da auf dem diesjährigen WWDC unter anderem neue iMacs erwartet werden, dürfte die Apple-Konferenz definitiv für großes Medieninteresse sorgen. Zwar handelt es sich dabei aktuell noch um reine Spekulation, allerdings erhöht Sony mit seinem Vorgehen den Druck auf andere Unternehmen, sich dem japanischen Elektronikkonzern anzuschließen und alle medialen Großveranstaltungen vorerst auf Eis zu legen.