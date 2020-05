Weltraumsimulation Star Citizen jetzt kostenlos spielen

Ob die Online-Weltraum-Flugsimulation Star Citizen jemals fertiggestellt werden wird, steht wohl weiterhin in den Sternen. Auch wenn das Entwicklerstudio rund um Chris Roberts im Dezember 2019 die 250-Millionen-US-Dollar-Marke überschritten hatte, ist ein Veröffentlichungstermin bislang nicht in Sicht. Bereits seit 2012 warten Fans ungeduldig auf Star Citizen. Zwar gab zuletzt eine rund zwölf-minütige Dokumentation der englischen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt BBC einen Einblick in das Projekt, allerdings ist es für Außenstehende aktuell noch schwierig sich mit der ewig in der Entwicklung befindlichen Weltraumsimulation anzufreunden. Dies soll sich jedoch nun ändern.

Aktuell ist es möglich, Star Citizen völlig kostenlos zu spielen. Die Spieleschmiede Cloud Imperium Games hat jetzt einen zweiwöchigen "Free Fly"-Event gestartet, bei dem alle Interessierten die Möglichkeit haben, bis zum 2. Juni in die Weltraumsimulation rein zu schnuppern. Zudem lohnt es sich laut Aussagen der Spieleschmiede jeden Tag vorbei zu schauen: “Different manufacturers take over every other day, so keep checking back to be inspired by everything the event has to offer.”

Somit kann sich jeder selbst ein Bild vom aktuellen Entwicklungsstand von Star Citizen machen, allerdings ist weiterhin unklar, wann die Weltraumsimulation tatsächlich erscheinen wird. Zwar ist mit Chris Roberts, dem Schöpfer der beliebten Wing Commander-Serie, auf den ersten Blick ein erfahrener Mann hinter dem Ruder der Spieleschmiede, jedoch wurden in der Vergangenheit auch negative Stimmen laut. Somit bleibt aktuell abzuwarten, wie sich Star Citizen in den kommenden Jahren entwickeln wird und ob man in den kommenden Jahren mit einer Veröffentlichung rechnen kann. Derzeit existieren mit Universum, Star Marine und Arena Commander insgesamt drei Hauptmodi.