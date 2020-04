Microsoft startet Registrierung für Project xCloud

Aufgrund der Corona-Pandemie stehen Gaming-Angebote hoch im Kurs. Neben diversen Schnäppchen erfreut sich NVIDIAs Spielestreamingdienst GeForce Now ebenfalls großer Beliebtheit. Dies scheint auch Microsoft erkannt zu haben und verkündete, dass man seine Streamingplattform "Project xCloud" in naher Zukunft in Deutschland launchen wird. Laut Aussagen von Catherine Gluckstein (General Manager & Head of Product) hat die Veröffentlichung des Dienstes in Europa höchste Priorität.

Microsoft plant den Dienst in insgesamt elf europäischen Ländern anzubieten. Neben Deutschland gehören dazu Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Norwegen, Schweden, Spanien und die Niederlande. Zudem gab Gluckstein bekannt, dass man zunächst mit einer begrenzten Anzahl von Teilnehmern beginnen wird. Microsoft evaluiert die aktuelle COVID-19-Situation und beabsichtigt im Laufe der Zeit immer mehr User freizuschalten.

Ab sofort sind Android-Nutzer in der Lage sich hier für den Dienst zu registrieren. Sobald Microsoft sein "Project xCloud" releast erhalten alle Teilnehmer eine Benachrichtigungs-E-Mail mit weiteren Anweisungen. Wann genau die Gamer jedoch freigeschaltet werden ist unbekannt. Auch ist derzeit unklar, wie viele User zunächst zugelassen werden. In der Vergangenheit kam es in diversen europäischen Ländern aufgrund einer Überlastung des Internets zu Problemen. Somit wäre vorstellbar, dass Microsoft zunächst eine geringe Anzahl an Spielern freischaltet, was die Kapazitäten für die anderen Länder erhöhen dürfte.

Für alle Interessenten gilt außerdem zu beachten, dass neben einem leistungsfähigen Smartphone bzw. Tablet mit einer ausreichenden Bandbreite auch ein Xbox-Wireless-Controller benötigt wird. Laut Aussagen von Microsoft lassen sich mit dem neuen Cloud-Dienst aktuell über 50 Xbox-Spiele daddeln. Hierzu zählen unter anderem Borderlands: The Handsome Collection, DayZ, Batman: The Telltale Series - The Complete Season (Episodes 1-5), Dead Island Definitive Edition, Gears 5 sowie Devil May Cry 5.