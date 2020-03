Mit CS:GO an der Spitze: Steam mit neuem Spielerrekord

Nachdem Valves Vertriebsplattform bereits vor knapp einer Woche einen neuen Spieler-Rekord vermeldet hat, sorgt die Corona-Krise weiterhin für bislang noch nie dagewesene Höchstwerte. Allem voran der altbekannte Egoshooter Counter-Strike: Global Offensive. Der aktuelle 24-Stunden-Peak liegt bei 1.078.859 Spielern (Stand: 07:30 Uhr). Der All-Time-Peak bei 1.102.067 Gamern. Im Vergleich zu Platz 2, auf dem sich momentan Dota 2 befindet, liegt der 24-Stunden-Peak bei 646.119 Playern. Somit scheint aktuell gerade CS:GO äußerst beliebt zu sein.

Schaut man sich die Gesamtzahlen von Steam an, sollte das Vertriebsportal von Valve in Kürze 23 Millionen Nutzer überschreiten, die zeitgleich online sind. Jedoch darf hier nicht vergessen werden, dass viele Nutzer aufgrund ihrer Homeoffice-Tätigkeiten den eigenen Rechner nutzen und sich hier i.d.R. der Steamclient beim Hochfahren des Rechners automatisch startet. Schaut man sich die In-Game-User der vergangenen Tage an, liegen diese zu Peakzeiten bei rund sieben Millionen.

Zudem ist Grand Theft Auto V unter den Steam-Spielern weiterhin beliebt. Aktuell befindet sich das Open-World-Spiel mit einem 24-Stunden-Peak von 176.618 auf Platz 4 der Most-Played-Games-Charts.

Aber auch der Farming-Simulator Stardew Valley scheint in Krisenzeiten beliebt. In den letzten 24 Stunden begaben sich insgesamt 37.607 Farmer auf ihre Felder und pflanzten reichlich Gemüse an.

Sportspiele scheinen jedoch nicht stark nachgefragt zu sein. Mit NBA 2K20 findet man das erste Sportgame auf Platz 30. Hier kommt der letzte Tagespeak auf 29.269. Allerdings ist dies nicht allzu weit vom All-Time-Peak entfernt. Dieser beläuft sich momentan auf 35.368. Somit bleibt abzuwarten, ob aufgrund der Entwicklungen in den Vereinigten Staaten von Amerika auch hier ein neuer Rekord aufgestellt werden wird.