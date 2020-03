20 Millionen Valve-Spieler: Steam mit neuem Benutzerrekord

Aktuell jagt ein digitaler Rekord den nächsten: Bereits vorige Woche vermeldete das DE-CIX in Frankfurt einen neuen Rekord in der Übertragung von Daten. Heute morgen gab es einen neuen Spieler-Rekord beim Online-Taktik-Shooter Counter-Strike: Global Offensive. Nun wurde bekannt, dass sich am vergangenen Wochenende bei Valves Vertriebsplattform Steam mehr als 20 Millionen Spieler gleichzeitig eingefunden haben. Im Detail befanden sich insgesamt 20.313.451 Gamer auf der Plattform. Dabei waren 6,2 Millionen zeitgleich am spielen. Dies übertrifft sogar den erst Anfang Februar aufgestellten Rekord von 18.537.490 Spielern.

Aufgrund des Coronavirus (COVID-19) ist aktuell davon auszugehen, dass es in den kommenden Tagen und Wochen erneut zu Rekorden kommt. Sowohl was die Übertragung von Daten angeht als auch das Zocken von Spielen. Allerdings bleibt abzuwarten, ob sich das bereits am 21. August 2012 veröffentlichte Counter-Strike: Global Offensive auch in Zukunft großer Beliebtheit erfreuen wird und weiterhin solch einen immensen Zulauf an Spielern erlebt.

Auch für das Streaming-Portal Twitch scheint sich der Coronavirus positiv auf die Zugriffszahlen auszuwirken. Die Zuschauerzahlen bei Twitch haben sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum fast verdoppelt. Zudem ist aktuell kein Ende in Sicht. Europa erhöht momentan die Maßnahmen, um die Bevölkerung vor dem Virus zu schützen. Des Weiteren verhängen immer mehr Länder Ausgangsverbote für die eigene Bevölkerung. Dies dürfte für einen rasanten Anstieg der Internetnutzung sorgen und sich positiv auf die Zugriffszahlen auswirken.