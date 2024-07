Werbung

Bereits seit längerem wird über die Einführung eines neuen HiFi-Abos seitens Spotify spekuliert. Zwar hatte das Unternehmen diesen Schritt schon vor einigen Jahren in Aussicht gestellt, blieb der Umsetzung aber bisher schuldig. Mit der letzten Preiserhöhung nahmen die Gerüchte zuletzt wieder Fahrt auf, dass eine HiFi-Funktion doch bald erscheinen könnte. Intern sollen Mitarbeiter dabei schon länger den Hi-Fi-Sound getestet haben.

Nun bestätigte der Spotify-CEO Daniel Ek die Einführung der neuen Funktion. Allerdings wird Hi-Fi-Audio mit Spotify Deluxe nur in einem neuen Abo-Tarif angeboten werden. Spotify Deluxe wird neben der höheren Audioqualität auch verbesserte Steuerungsmöglichkeiten mitbringen. Weiterhin unklar ist allerdings noch, ob der Tarif auch eine bessere Verwaltung der eigenen Bibliothek sowie AI-unterstützte Playlisten mit sich bringt, was zuletzt immer wieder spekuliert wurde.

Preislich wird sich Spotify Deluxe wohl nochmal deutlich von den anderen Tarifen abheben: "Ich denke, es wird etwa 5 Dollar über dem aktuellen Premium-Tarif liegen. Es wird sich also wahrscheinlich um einen Preis von 17 oder 18 Dollar drehen," so Ek (via The Verge). Der zusätzliche Preisaufschlag beläuft sich damit auf etwa 40 %.

Deutlich wird der CEO des Streaming-Anbieters daher auch hinsichtlich der Zielgruppe: "Das sind große Musikliebhaber, die in erster Linie nach noch mehr Flexibilität bei der Nutzung von Spotify und den Musikfunktionen suchen."

Wann genau Spotify Deluxe startet, verriet Ek allerdings nicht. Geplant sei aber, die neue Abo-Stufe noch in diesem Jahr in den USA zu starten. Deutschland dürfte dann wohl zeitnah folgen.