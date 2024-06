Zweite Preiserhöhungen in einem Jahr

Spotify in den USA

Zweite Preiserhöhungen in einem Jahr

Werbung

Ein Jahr nachdem die Preise für Spotify Premium in den USA angehoben wurden, steht nun die nächste Preiserhöhung vor der Tür. Bereits im nächsten Monat will Spotify seine Kunden in den USA mit einer E-Mail über den erneuten Preisanstieg informieren. Betroffen sind dabei beinahe alle verfügbaren Abo-Modelle.

Konkret kommt auf Abonnenten des Spotify Duo-Tarifs eine Erhöhung von zwei US-Dollar pro Monat zu, also ein Anstieg von 14,99 auf 16,99 US-Dollar. Damit verzeichnet allein dieses Abo eine Preissteigerung von 30 % in nur einem Jahr, gemessen an den Preisen vor der Erhöhung im letzten Jahr.

Auch der Familienplan wird seinerseits teurer. Das Angebot verteuert sich von zuletzt 16,99 auf bald 19,99 Dollar im Monat. Spotify Family kommt so im gleichen Zeitraum auf eine Preissteigerung von 25 %. Auch Spotify Premium verteuert sich insgesamt um 20 %. Letzteres soll fortan 11,99 Dollar pro Monat kosten, gegenüber der im letzten Jahr angekündigten Erhöhung auf 10,99 Dollar.

In einem Blogpost rechtfertigt Spotify die Preiserhöhungen mit Investitionen in den Dienst: "Damit wir weiterhin in unsere Produktfunktionen investieren und diese innovativ gestalten können, um den Nutzern das beste Erlebnis zu bieten, aktualisieren wir gelegentlich unsere Preise", so Spotify.

Deutsche Kunden sind zunächst nicht von dem aktuellen Preisanstieg betroffen. Allerdings hat Spotify bereits vor einiger Zeit Preiserhöhungen für seine internationalen Abonnenten angekündigt. Insofern dürften deutsche Nutzer des Dienstes nur eine Gnadenfrist von einigen Monaten haben, bis auch sie von den neuen Preisen betroffen sind.

Bloomberg berichtete (via TheVerge) zudem im letzten Monat, dass Spotify immer noch an einem "Supremium"-Tarif arbeiten soll. Dieser soll mit verlustfreiem Streaming und anderen Funktionen daher kommen. Ein bereits gesichtetes Dolby-Atmos-Logo in der App könnte zudem darauf hindeutet, dass Spotify den Supremium-Tarif bereits einem aktiven Funktiontest unterzieht.