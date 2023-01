Werbung

Neben der offiziellen Vorstellung der GeForce RTX 4070 Ti und den mobilen Grafikchips der RTX-40-Serie hat NVIDIA auch interessante Neuigkeiten im Gepäck, die das Now-Gaming-Streaming-Angebot betreffen. So bekommt der neue Ultimate-Plan einen ordentlichen Performance-Schub, denn anstatt der GeForce RTX 3080 steckt nun die Leistung einer GeForce RTX 4080 (Hardwareluxx-Test) dahinter und bringt zusätzlich neue Features, wie den Ultra-Widescreen-Support mit.

Der neue GeForce-Now-Ultimate-Plan bietet die Grafik-Leistung einer GeForce RTX 4080, was natürlich auch deren Features betrifft. So werden auch das neue DLSS 3 inklusive Frame Generation, Reflex und natürlich das volle Raytracing-Erlebnis unterstützt. Gleichzeitig gibt NVIDIA bekannt, dass einhergehend mit dem Leistungsplus bis zu 120 FPS mit der 4K-Auflösung nutzbar sind, statt zuvor maximal 60 FPS. Bei niedrigeren Auflösungen sollen gar bis zu 240 FPS nutzbar sein. Gänzlich neu ist nun die offizielle Unterstützung von populären Ultra-Widescreen-Auflösungen, wie 2.560 x 1.080, 3.440 x 1.440 und 3.840 x 1.600 Pixeln.

Bietet die Desktop-Variante der GeForce RTX 4080 bis zu 48,8 Teraflops, so ist die GeForce-Now-Version hingegen mit 64 Teraflops deutlich schneller. Mit einer GeForce RTX 4090 (Desktop) kommt man hingegen auf etwa 82,6 Teraflops. Man kann hierbei von einer bis dato nicht existierenden "GeForce RTX 4080 Ti" sprechen.

Generell hat NVIDIA in der Pressemitteilung allerdings auch erwähnt, dass der Rollout der neuen SuperPODs später in diesem Monat erfolgen wird, was also bedeutet, dass bis dahin mindestens die RTX-3080-Performance abrufbar ist. Auf der GeForce-Now-Webseite sind nun die neuen Tarife einsehbar. Abseits des Gratis-Abonnement gibt es nun neben "Priority" auch "Ultimate". Letzterer ersetzt den bisherigen GeForce-Now-RTX-3080-Plan, sodass bisherige Abonnenten dieses Plans automatisch auf den neuen Ultimate-Plan umgestellt werden.

Im Vergleich zum Priority-Plan: Für monatlich 19,99 Euro oder 99,99 Euro halbjährlich erfolgt ein exklusiver Zugriff auf die schnellsten Server, eine Session-Dauer von acht Stunden statt sechs Stunden und eine nutzbare Auflösung bis 4K bei bis zu 120 FPS anstatt maximal 1.080p bei höchstens 60 FPS. Der Hinweis "Upgrades auf ein RTX-4080-Rig, sofern verfügbar" stellt nochmals klar, dass es ein paar Tage bis Wochen dauern kann, bis die Server entsprechend ausgestattet wurden.