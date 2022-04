In Frankreich: Google überarbeitet seine Cookie-Banner

Bereits im November 2020 hat Hardwareluxx bekannt gegeben auf das Tracking seiner Besucher komplett zu verzichten. Was zur Folge hat, dass wir keinen Cookie-Banner benötigen. Das freut nicht nur unsere Leser sehr, sondern natürlich auch uns. Leider können dies nicht alle Unternehmen so umsetzen und sind aus diversen Beweggründen auf Tracking-Cookies angewiesen.

So natürlich die Mutter aller Datenkraken Google. Somit ist es nicht weiter verwunderlich, wenn beim ersten Besuch der Suchmaschine ein entsprechender Banner angezeigt wird. Bisher war es nicht möglich, sämtliche Cookies mit nur einem Klick abzulehnen. Zunächst müssen Nutzer auf “Anpassen” klicken und im Anschluss insgesamt vier Cookie-Gruppen deaktivieren. Zum Schluss gilt es das Ganze noch mit einem Klick zu bestätigen.

Die Motivation dahinter ist eindeutig. Google versucht die Nutzer mit Hilfe der vielen Klicks davon zu überzeugen, dass es viel bequemer ist wenn man den Cookies von Google einfach zustimmt – was jedoch nicht im Sinne des Erfinders sein kann. Aus diesem Grund stören sich diverse Datenschützer am Google-Banner. In Frankreich hat das US-amerikanische Unternehmen nun eine überarbeitete Version seines Banners veröffentlicht. Hier findet sich jetzt ein neuer Button, mit dem sich alle nicht-notwendigen Cookies mit einem Klick deaktivieren lassen. Der Rollout in ganz Europa soll im Laufe des nächsten Monats vollzogen werden. Zudem erhält der YouTube-Banner eine entsprechende Überarbeitung.

Dass Google die neuen Banner zunächst in Frankreich veröffentlicht, ist aufgrund der Ereignisse in der Vergangenheit nicht weiter verwunderlich. Im vergangenen Jahr musste Google unter anderem eine Strafe in Höhe von 1,1 Millionen Euro zahlen. Im Dezember 2020 verhängte die französische Datenschutzbehörde ein Bußgeld von 100 Millionen Euro, da Tracking-Cookies ohne das Einverständnis des Nutzers gesetzt wurden.