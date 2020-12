Telekom verabschiedet sich von WLAN To Go im Heimrouter

Zum Ende des Jahres verabschiedet sich die Deutsche Telekom still und heimlich von ihrem WLAN To Go. Zwar sind aktuelle Bestandskunden noch in der Lage, den Dienst auch in Zukunft zu nutzen, jedoch werden keine Neukunden mehr angenommen. Ein entsprechendes Update für den Telekom Speedport Smart 3 entfernt die genannte Funktion komplett. Wie sich der offiziellen Release-Note entnehmen lässt, ist die Menüseite zur Aktivierung von WLAN To Go aus der Routerkonfiguration entfernt worden. Außerdem äußerte sich die Telekom nur vage dazu, wie lange die bestehenden Kunden den Dienst noch nutzen können. Den Firmware-Änderungen lässt sich nur ein „bis auf Weiteres“ entnehmen. Somit ist davon auszugehen, dass auch hier bald Schluss sein wird.

Mit dem kommenden Netzausbau und der Einführung von 5G dürfte die Telekom auf ein immer geringer werdendes Nutzerinteresse stoßen. Somit scheint sich WLAN To Go aus wirtschaftlicher Sicht für die Telekom nicht mehr zu lohnen. Ob man in Zukunft ein ähnliches Programm starten wird, ist bis dato nicht bekannt.

Dass mit der von der Regierung angekündigten Digitalisierung der Bundesrepublik auch in Deutschland flächendeckend kostenloses WLAN zur Verfügung stehen wird, ist eher unwahrscheinlich. Schaut man sich die Vereinigten Staaten von Amerika - und hier besonders das Silicon Valley - an, bekommt man einen Eindruck davon, was technisch möglich wäre. Allerdings ist auch dort nicht alles Gold was glänzt. Mit dem kommenden 5G-Standard besteht zumindest theoretisch die Möglichkeit, einen Großteil der Republik mit einer entsprechenden Datenanbindung zu versorgen. Nichtsdestotrotz müssten hierfür die Mobilfunknetze weiter ausgebaut werden. Dies ist jedoch mit erheblichen Kosten verbunden. Auch die aktuellen Differenzen mit Huawei sorgen sicherlich nicht für eine Reduzierung der Ausgaben beim Netzausbau.