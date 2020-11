Bitcoins auf erneuter Talfahrt

Nachdem die Kryptowährung Bitcoin in der vergangenen Woche die 15.000-Euro-Marke durchbrochen hat, geht es jetzt wieder auf Talfahrt. Aktuell liegt der Kurs bei rund 14.500 Euro. Neben Bitcoins verzeichneten auch andere Kryptowährungen einen Werteverfall. Derzeit liegt ein Ethereum-Coin bei knapp 440 Euro. Aktuell bleibt abzuwarten, ob sich die Kurse in den kommenden Tagen erholen werden. Die Schwankungen sorgen jedoch weiterhin für starke Unsicherheit bei den Anlegern. Gerade Besitzer von großen Mengen der digitalen Coins sind in der Lage den Kurs massiv zu beeinflussen.

Experten gehen derzeit davon aus, dass der Bitcoin noch in diesem Jahr die 20.000 US-Dollar Marke erreichen wird. Dies könnte zur Folge haben, dass sich noch weitere Anleger dafür entscheiden werden, ihre Bitcoins in bare Münze umzuwandeln.

Wer aktuell noch mit dem Gedanken spielt, seine Ersparnisse in Bitcoins umzuwandeln, sollte sich bewusst sein, dass es sich hierbei um ein äußerst spekulatives Invest handelt. Zwar stehen die Zeichen gut, dass sich die Kryptowährungen in den kommenden Jahren etablieren können. Zumal PayPal bereits bekannt gegeben hat, ab 2021 sogenannte Wallets für die sichere Verwahrung anzubieten. Dies würde für eine besser Akzeptanz der digitalen Coins sorgen und sich positiv auf den Kurs auswirken.

Allerdings ist davon auszugehen, dass sich bei steigenden Preisen eine Vielzahl von Anlegern dafür entscheiden wird, sich von ihren Bitcoins zu verabschieden. Aus diesem Grund werden auch in Zukunft noch starke Kursschwankungen verzeichnet werden.