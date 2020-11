Bitcoin durchbricht die 15.000-Euro-Marke

Auch wenn der Krypto-Boom in den vergangenen Jahren abgeflacht ist und der Wechselkurs von Bitcoins sich auf eine Talfahrt begeben hat, scheint es jetzt wieder aufwärts zu gehen. Mit einem Kurs von über 15.000 Euro pro digitalem Coin steigt die Kryptowährung seit September dieses Jahres stetig an. Sollte dies so weitergehen, könnte Anfang des nächsten Jahres ein Allzeithoch erreicht sein und somit ein neuer Rekord eingestellt werden.

Allerdings sind bei der wohl bekanntesten Kryptowährung große Kurssprünge an der Tagesordnung. Somit wäre es nicht verwunderlich, wenn der Kurs nach dem Hoch innerhalb weniger Tage wieder in den Keller fällt. Denkt man nur an das Jahr 2017 zurück, zeichnete sich dort ein ähnliches Bild ab. Gegen Ende des Jahres stieg der Bitcoin-Preis massiv an und fiel Mitte 2018 fast ins Bodenlose.

Schenkt man allerdings dem Citibank-Analysten Thomas Fitzpatrick Glauben, so soll im Dezember 2021 ein Bitcoin satte 300.000 US-Dollar kosten. Was zunächst völlig abstrus klingt und nach einem sogenannten "Mondziel" aussieht, ist diese Summe bei genauerer Betrachtung zwar etwas hoch gegriffen, jedoch wäre ein signifikanter Kursanstieg nicht allzu überraschend. Grund hierfür ist das Vorhaben von PayPal, ab dem Jahr 2021 eine Handelsplattform für Kryptowährungen anzubieten. Dies hätte zur Folge, dass die Einstiegshürden wesentlich leichter zu nehmen sind, um mit Bitcoins zu handeln, bzw. um mit ihnen zu bezahlen. Dies würde dafür sorgen, dass die Akzeptanz der digitalen Coins weiterhin ansteigt, was sich wiederum positiv auf den Wechselkurs auswirken dürfte. Zwar ist die Marke von 300.000 US-Dollar äußerst unwahrscheinlich, sollte PayPal seine Pläne jedoch tatsächlich umsetzen, ist ein Kursanstieg auf 100.000 bis 150.000 US-Dollar pro Bitcoin möglich.

Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist und sämtliche Ersparnisse in Bitcoins investieren will, sollte besonders vorsichtig sein. Eine Vielzahl von Betrügern treibt in diesem Bereich ihr Unwesen. Auch ist es wichtig einen sicheren Wallet für seine Coins zu nutzen.