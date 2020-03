Twitch Zuschauerzahlen verdoppeln sich im Vergleich zu 2019

Die Twitch Zuschauerzahlen haben sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nahezu verdoppelt. Während der vergangenen Woche hatte Twitch eine durchschnittliche Zuschauerzahl von 2,2 Millionen Zuschauern, während im Vorjahresvergleich zwischen Februar und März durchschnittlich 1,18 Millionen Zuschauer den Livestreaming Service nutzten.

Die beliebtesten Streams sind weiterhin League of Legends (11 % der Zuschauer), "Just Chatting"-Angebote in denen die Moderatoren mit ihren Zuschauern chatten (9,3 % der Zuschauer), Call of Duty: Modern Warfare (8,3 % der Zuschauer) und Fortnite ( 5% der Zuschauer).

Insgesamt gesehen ist der Datenverkehr im Internet in den letzten Wochen weiterhin gestiegen, Anfang März wurden in der Deutschen Commercial Internet Exchange (DE-CIX) das erste Mal 9 TBit/s Datendurchsatz gemessen. Wir berichteten darüber.

Es ist zu erwarten dass die durchschnittlichen Zuschauerzahlen von Onlineangeboten wie Twitch, Netflix, Amazon Prime und ähnlichen in der nächsten Zeit steigen werden, da viele Leute aufgrund der aktuellen Gesundheitspolitischen Situation möglichst viel Zeit in den eigenen vier Wänden verbringen. Da die Zeit deutlich leichter vergeht wenn man sich ablenkt wird so in der nächsten Zeit wahrscheinlich häufig auf Streaming Angebote zurückgegriffen werden.

Viele Internet-Dienste verzeichnen aktuell neue Rekorde

Insgesamt gesehen ist der Internetdatenverkehr weiterhin am Ansteigen, so wurden Ende 2015 die 5 TBit/s überschritten, September 2017 knapp 7 TBit/s erreicht, und nun eben 9 TBit/s überschritten. In Italien stieg der Internetdatenverkehr durch daheimgebliebene Kinder und Erwachsene um knapp 70 % an. In den USA haben einige Mobilfunk- und Internetanbieter Volumenbegrenzungen aufgehoben. Disney will einige Filme früher in den eigenen Streamingdienst bringen, als dies ursprünglich geplant war. Steam verzeichnete am Wochenende mehr als 20 Millionen gleichzeitige Spieler – ebenfalls ein neuer Rekord.