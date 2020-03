DE-CIX überträgt in der Spitze mehr als 9 TBit/s

Das DE-CIX in Frankfurt vermeldet einen neuen Rekord in der Übertragung an Daten. Der DE-CIX ist der größte deutsche Internetknoten, der eigentlich mehr ein verteiltes Rechenzentrum, denn ein zentraler Knotenpunkt ist, denn in Frankfurt werden an unterschiedlichen Standorten Rechenzentren betrieben, die unter dem Dach des DE-CIX laufen.

Der neue Rekordwert wurde gestern, am 10. März gegen 21:00 Uhr erreicht und betrug 9.134,23 GBit/s also mehr als 9 TBit/s. Der Grund für den neuen Höchstwert ist in diesem Fall nicht ganz so einfach zu ergründen. Vermutlich handelt es sich um ein Zusammenspiel aus dem ohnehin stetig steigenden Datenaufkommen und dem Aufeinandertreffen verschiedener weiterer Aspekte. Das Erscheinen von Call of Duty Warzone wird beispielsweise genannt. Aber auch der Coronavirus soll eine Rolle spielen, da viele Menschen eher zu Hause bleiben und sich dem Streaming einer Serie oder eines Filmes widmen. Eigentlich ist der März kein typischer Zeitraum für einen solchen Peak – so das DE-CIX.

Ende 2015 überschritt der DE-CIX die 5 TBit/s. Im Dezember 2017 wurden 6 TBit/s erreicht. Im September 2019 wurde durch die Veröffentlichung von iOS 13 von Wert von 6,8 TBit/s erreicht. Das Wachstum am DE-CIX geht also stetig weiter und dürfte bald auch 10 TBit/s erreichen.

Aber auch mit 10 TBit/s bewegt sich der DE-CIX noch lange nicht an seiner Kapazitätsobergrenze. An angeschlossener Kundenkapazität sind 45 TBit/s vorhanden, wenngleich dies nicht bedeuten muss, dass man diese Kapazität auch gleichzeitig durch den Knoten übertragen können muss. Am DE-CIX sind unter anderem alle großen europäischen und vor allem deutschen Internet Service Provider (ISP) vertreten, die dort ein Peering unterhalten. Darunter versteht man den Datenaustausch zwischen den ISPs.