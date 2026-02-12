Werbung

Microsoft hat sich nun zum kommenden Update 26H1 von Windows 11 geäußert und erklärt, welche Geräte hiermit versorgt werden. Zunächst werden nur Notebooks mit ARM-SoC mit diesem Update für Windows 11 versorgt. Genauer gesagt wird diese Version nur auf Geräten vorinstalliert sein, welche den neuen Snapdragon X2 von Qualcomm einsetzen. Auf der CES wurde diese vorgestellt. Ab diesem Frühling sollen die Geräte in den Handel kommen.

Bestehende Windows-Systeme werden das Update nicht erhalten. Dabei spielt es auch keinerlei Rolle, ob diese einen x86-Prozessor einsetzen oder einen früheren ARM-SoC. Diese Systeme werden als Nächstes Windows 11 26H2 erhalten.

Laut Microsoft wird Windows 11 26H1 auch keinerlei Funktionsupdates erhalten. Neue Funktionen wird es Nutzern dieser neuen Notebooks mit Snapdragon X2 demnach nicht bieten. Allem Anschein nach überspringen diese Systeme dann auch das Windows 11 26H2, welches wiederum für die restlichen Systeme bereitgestellt wird.

Windows 11 26H1 soll die verbesserten Funktionen der NPU im Snapdragon X2 unterstützen. In welcher Form dies umgesetzt wird, wenn es keinerlei neue Funktionen gibt, bleibt abzuwarten.

Windows 11 26H1 wird laut Microsoft eine Laufzeit bis zum März 2028 erhalten. Dies gilt für die Versionen Home, Pro, Pro Education und Pro for Workstations. Die Versionen Enterprise-, Education- und IoT laufen bis zum März 2029.