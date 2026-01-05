News
NEWS
Snapdragon X2 Plus

Qualcomm stellt SoCs mit 6 und 10 Kernen vor

Qualcomm stellt SoCs mit 6 und 10 Kernen vor
Bereits im September stellte Qualcomm die Details zum kommenden Notebook-SoC Snapdragon X2 Elite (Extreme) vor. Ab diesem Halbjahr wird die x86-Alternative in ersten Notebooks zu finden sein. Auf der CES werden die Notebook-Hersteller erste Modelle vorstellen. Zu den bereits vorgestellten Varianten mit 18 und 12 CPU-Kernen gesellen sich nun noch zwei weitere mit 10 und 6 Kernen, die den preissensitiven Markt für Qualcomm erobern sollen.

Die auf der CES vorgestellten Chips entstammen der Snapdragon-X2-Plus-Serie und basieren ebenfalls auf dem eigenen Oryon-3-Design für die CPU-Kerne. Aber egal ob 18, 12, 10 oder 6 Kerne – eine NPU mit 80 TOPS (INT8) findet sich im SoC immer – analog zum Vorgehen von AMD und Intel, wo die NPU meist ebenfalls über alle Modelle die gleiche NPU-Leistung bietet.

Neu sind der X2P‑64‑100 mit 10 Kernen – ein Prime-Cluster mit sechs Kernen und ein Performance-Cluster mit vier Kernen. Zweites neues Modell ist der X2P‑42‑100 mit einem einzigen Prime-Cluster und eben sechs Kernen. Der schon bekannte X2P‑42‑100 sitzt mit einem Prime-Cluster mit sechs Kernen, aber nur zweien im Performance-Cluster zwischen den beiden neuen Modellen.

Qualcomm Snapdragon X2 Plus

Wenngleich bei der NPU keinerlei Abstriche gemacht werden mussten, reduzierte Qualcomm die Leistung der integrierten GPU. Sowohl die Anzahl der Slices als auch der High Performance Memory (HPM) fallen geringer aus. Details nannte Qualcomm auf der CES aber nicht.

Konkrete Vorstellungen von Notebooks mit Snapdragon X2 Plus sind uns noch nicht untergekommen. Zunächst einmal steht aber auch die Verfügbarkeit der Elite- und Elite-Extreme-Modelle an.

Gegenüberstellung des Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme und X2 Elite

Snapdragon X2 Plus (X2P‑42‑100)Snapdragon X2 Plus (X2P‑64‑100)Snapdragon X2 Elite Extreme
(X2E-96-100)		 Snapdragon X2 Elite
(X2E-88-100)		Snapdragon X2 Elite
(X2E-80-100)
Kerne (Gesamt) 61018 1812
Prime-Kerne 6612 126
Prime-Kerne Multi-Threaded-Takt 4,0 GHz4,0 GHz4,4 GHz 4,0 GHz4,0 GHz
Prime-Kerne Boost-Takt 4,04 GHz4,04 GHz5,0 GHz (Single-Core)
5,0 GHz (Dual-Core)		 4,7 GHz (Single-Core)
4,7 GHz (Dual-Core)
4,7 GHz (Single-Core)
4,4 GHz (Dual-Core)
Performance-Kerne -3,4 GHz6 66
Performance-Kerne Multi-Threaded-Takt
 -3,4 GHz3,6 GHz 3,4 GHz3,4 GHz
Cache (Gesamt) 22 MB34 MB53 MB 53 MB34 MB
GPU-Modell Adreno X2-45Adreno X2-45Adreno (X2-90) Adreno (X2-90)
Adreno (X2-85)
GPU-Takt 0,9 GHz1,7 GHz1,85 GHz 1,7 GHz1,7 GHz
Rechenleistung NPU 80 TOPS80 TOPS80 TOPS 80 TOPS
80 TOPS
Speichertyp LPDDR5X-9523LPDDR5X-9523LPDDR5X-9523 LPDDR5X-9523
LPDDR5X-9523
Speicherbandbreite 152 GB/s152 GB/s228 GB/s 152 GB/s152 GB/s
