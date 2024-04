Werbung

Die Tage von Windows 10 sind gezählt. Am 14. Oktober 2025 läuft der Support für das Betriebssystem (mit Ausnahme bestimmter LTSC-Versionen) aus. Bereits im letzten Jahr hat das Unternehmen einen Plan für das Ende des Supports von Windows 10 mit Windows 11, Windows 365 und Extended Security Update (ESU) vorgestellt. In einem veröffentlichten Beitrag hat Microsoft nun erstmals Preise für eine potentielle Support-Verlängerung bekannt gegeben.

Ab Oktober 2024, also ein Jahr vor dem Support-Ende, können ESU-Lizenzen für Windows-10-Geräte erworben werden. Dabei kann es sich lohnen, früh eine solche Lizenz zu erwerben. Denn der Preis dafür verdoppelt sich in den ersten drei Jahren jedes Jahr. Sollten Interessenten erst im zweiten Jahr in das Programm einsteigen, müssen diese auch für das erste Jahr zahlen, da ESUs kumulativ sind.

Der Konzern bietet dabei drei Möglichkeiten zum Erwerb an: Zunächst mal die traditionelle 5-by-5-Aktivierungsschlüsselmethode, eine cloudbasierte Aktivierungsmethode und eine im Windows-365-Abonnement enthaltene Aktivierung.

Für das 5-by-5-Aktivierungsabonnement beträgt der Preis für die Basislizenz 61 US-Dollar pro Gerät im ersten Jahr, ähnlich wie der Preis für die Windows 7 ESU seinerzeit.

Windows-10-Geräte, die über Windows 365 auf Windows-11-Cloud-PCs zugreifen, werden automatisch für den Empfang von Sicherheitsupdates aktiviert, ohne dass zusätzliche Schritte erforderlich sind. Diese Lizenz ist im Windows-365-Abonnement enthalten, ohne zusätzliche Kosten und mit einer einjährigen Verpflichtung.

Die von Microsoft angekündigte cloudbasierte Lösung richtet sich speziell an Unternehmen. Für diese Option bietet der Konzern einen Rabatt von 25 % an, womit eine Lizenz pro Gerät 45 US-Dollar im ersten Jahr kosten wird.

Microsoft stellt jedoch klar, dass die ESUs dazu dienen, weiterhin kritische und wichtige Sicherheitsupdates für Windows-10-PCs zu erhalten, sofern zusätzliche Zeit für den Wechsel zu Windows 11 benötigt wird. Erweiterte Sicherheitsupdates sind nicht als langfristige Lösung gedacht, sondern eher als eine vorübergehende Überbrückung.