Microsoft veröffentlicht optionales Update für Windows 11

Microsoft hat jetzt mit der Veröffentlichung eines optionalen Updates für sein Betriebssystem Windows 11 einen ersten Ausblick auf den kommenden Oktober-Patch-Day gegeben. Die Aktualisierung KB5017383 wurde bereits vor einigen Tagen für alle Windows-Tester freigegeben. Viel Zeit zum Ausprobieren gab es also noch nicht. Da es sich um ein optionales Update handelt, ist die Installation zum jetzigen Zeitpunkt nicht zwingend notwendig. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte also noch etwas warten. Bislang gibt es aber noch keine Meldungen von auftretenden Problemen nach der Installation des KB5017383.

Wie sich der Changelog entnehmen lässt, wurden zahlreiche Fehler und Probleme von Microsoft beseitigt. Allerdings gibt es auch einige Verbesserungen. Unter anderem führt die Aktualisierung die WebAuthn-Umleitung ein. Nutzer können sich bei Apps und auf Websites ohne Kennwort authentifizieren, wenn sie den Remotedesktop verwenden. Anschließend ist es möglich sowohl Windows Hello als auch Sicherheitsgeräte wie zum Beispiel FiDO2-Schlüssel (Fast Identity Online 2.0) zu verwenden. Die Taskleiste bekommt dynamische Widgets-Inhalte mit Benachrichtigungs-Badging. Im geöffneten Widgets-Board wird nun ein Banner angezeigt.

Des Weiteren behebt das Update ein Problem, bei dem Nutzer eine App neu installieren müssen, wenn die besagte App nicht vom Microsoft Store signiert wurde. Der genannte Fehler tritt in der Regel nach einem Upgrade auf eine aktuellere Betriebssystem-Version auf. Aktualisierungsprobleme der Codecs aus dem Microsoft Store sollen ebenfalls Geschichte sein. Der Registrierungsschlüssel, dessen Fehlen für eine Racebedingung bei der Autorepair-Registrierung des Frameworks sorgte, ist nun wieder mit von der Partie. Grafiktreiber, die d3d9on12.dll verwenden, haben mit dem neuen Update nun auch keine Schwierigkeiten mehr.

Mehr Infos zum Update und die komplette Changelog finden sich hier.