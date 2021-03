Microsoft und der Traum von einer passwortfreien Welt

Allem Anschein nach arbeitet Microsoft weiterhin an einer Welt ohne Passwörter. Bereits im Jahr 2018 führe der internationale Hard- und Softwarehersteller die Möglichkeit ein, sich bei Windows 10 ohne eine Passworteingabe anzumelden. Jetzt sind Nutzer in der Lage sich mit Hilfe der Azure Active Directory ohne Kennwort zu authentifizieren. Somit ist die seit Juli 2019 laufende Testphase abgeschlossen und nun für alle Kunden verfügbar. Wer sich für eine passwortfreie Windows-Anmeldung entscheidet, kann dies unter anderem über einen Hardware-Token oder durch den Microsoft Authenticator auf dem eigenen Smartphone erledigen. Mit Temporary Access Pass benötigen neue Mitarbeiter zudem bei der Erstanmeldung von Windows kein Passwort. Allerdings befindet sich dieser noch in der Preview-Phase.

Ob sich das neue System von Microsoft in der Praxis durchsetzen wird bleibt zunächst abzuwarten. Gerade beim Windows-Login dürfte es für die meisten Nutzer äußerst befremdlich sein auf die Passworteingabe zu verzichten. Ebenfalls ist die Anmeldung über die App für viele Angestellte keine Alternative, da nicht alle Mitarbeiter des Unternehmens über ein Firmenhandy verfügen. Die Nutzung des privaten Smartphones ist nicht immer möglich beziehungsweise erwünscht. Eine Authentifizierung mittels des Hardware-Tokens könnte zudem ein zusätzliches Sicherheitsrisiko einführen. Wird der Token unbeaufsichtigt am Arbeitsplatz hinterlassen, wären Angreifer problemlos in der Lage sich dort anzumelden. Außerdem entstehen durch eine entsprechende Anschaffung zusätzliche Kosten.

Es ist davon auszugehen, dass Microsofts Vorhaben für eine passwortfreie Windowsanmeldung größtenteils scheitern wird und die User nach wie vor auf ein entsprechendes Kennwort setzen. Gerade in deutschen Betrieben ist man hier sehr vorsichtig.