Mai-Update von Windows 10 soll für mehr Leistung bei Festplatten sorgen

Microsoft wird laut eigenen Angaben mit dem anstehenden Mai-Update von Windows 10 die Leistung beim Einsatz einer Festplatte verbessern. Die Softwareentwickler geben an, dass man mit dem Update den Suchindex überarbeitet und damit die Festplatte mehr Ressourcen für wichtige Aufgaben zur Verfügung hat. Laut ersten Berichten soll sich das Betriebssystem auch tatsächlich in der Praxis schneller anfühlen als noch vor dem Update.

Durch die Optimierung des Suchindex muss der Lese-/Schreibkopf der Festplatte nicht mehr so oft hin- und herspringen. Damit steigt die Leistung des Betriebssystems an und die Aufgaben werden schneller abgearbeitet. Dieser Nachteil gibt es bei Systemen mit SSDs nicht, womit Nutzer einer SSD keinen Vorteil oder Veränderung bemerken sollten.

Der Suchindex wird laut Microsoft nur noch in Phasen genutzt, in denen das System weniger Aufgaben erledigt. Sobald also Daten gelesen oder kopiert werden, setzt die Indizierung der Suche aus und wird erst nach Abschluss der Aufgabe fortgesetzt.

Der neue Suchindex wird mit dem Mai-Update 2020 mit der Version 2004 in Dinos 10 überspielt. Das Update wird womöglich in Wellen verteilt, sodass bei Freigabe nicht alle Nutzer sofort eine Anzeige bekommen. Wann die erste Freischaltung für das Update erfolgt, ist bisher nicht bekannt. Jedoch soll es bereits in den kommenden Tagen soweit sein.