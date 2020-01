800.000 Euro für Windows-Updates

Den Ablauf des offiziellen Supports für das Betriebssystem Windows 7 hat der internationale Hard- und Softwarehersteller Microsoft bereits seit einiger Zeit verkündet. Somit dürften die meisten Anwender mehr als genügend Zeit gehabt haben, um sich nach einer Alternative umzusehen. Möglichkeiten gibt es zur Genüge: Ein Upgrade auf Windows 10, macOS oder doch lieber Ubuntu bzw. eine alternative Linux-Distribution. Wichtig ist nur, die Nutzung von Windows 7 zu beenden. Besagtes Betriebssystem wurde am 22. Oktober 2009 veröffentlicht. Somit sollte man sich nach fast 11 Jahren so langsam aber sicher von dem Microsoft-OS verabschieden.

Allerdings fällt das Abschiednehmen besonders den Bundesministerien und Bundesbehörden schwer. Aus diesem Grund hat man sich bei Microsoft dazu entschieden, den Support für Windows 7 zu verlängern. Wie auch zu XP-Zeiten besteht die Möglichkeit, den Support trotz Ablauf der offiziellen Wartungsarbeiten beim US-amerikanischen Unternehmen zu verlängern. Schon beim Supportende von Windows XP entstanden bei einer Verlängerung hohe Kosten. Bei Windows 7 hat sich daran nichts geändert und aus diesem Grund ruft Microsoft 800.000 Euro für das Extended-Security-Update-Program (ESU) auf.

Aktuell benötigen mindestens 33.000 Rechner das genannte Microsoft-Update-Programm. Allerdings ist es durchaus möglich, dass weitaus mehr Rechner betroffen sind. Laut Aussagen des parlamentarischen Staatssekretärs Günter Krings (CDU) existiert keine zentrale Übersicht der Rechner mit Windows 7 als Betriebssystem. Zudem sind die Behörden und Ressorts nach Auslaufen des Supports von Windows 7 selbst für die zeitgerechte Windows-10-Umstellung verantwortlich.

Ob die Regierung nun darüber nachdenken wird, ihre IT in Zukunft zentral zu organisieren, bleibt abzuwarten. Allerdings hat der Fall von Windows 7 eindeutig gezeigt, dass die aktuellen IT-Strukturen der Behörden und Ressorts nicht in der Lage sind, Computer mit abgelaufenem Herstellersupport zeitnah auszutauschen.