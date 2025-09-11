Werbung

Nach langer Verzögerung hat Spotify endlich den Schritt vollzogen und Musik in HD-Qualität eingeführt. Bestehende Abonnements werden in den kommenden Wochen automatisch umgestellt. Nutzer können dann Musikstücke im FLAC-Format mit bis zu 24 Bit und 44,1 kHz hören. Die Aktivierung erfolgt in der App über die Profileinstellungen, wo sich festlegen lässt, ob die höhere Qualität nur im WLAN oder auch im Mobilfunknetz genutzt werden soll. Auch für Downloads steht die Option zur Verfügung. Bis Oktober 2025 sollen alle Premium-Abos in Deutschland und Österreich auf die neue Qualitätsstufe angepasst sein.

Die Umstellung erfolgt ohne Preisänderung. Premium-Abonnenten erhalten die verbesserte Klangqualität ohne zusätzliche Kosten. Spotify Premium Individual kostet weiterhin 12,99 Euro pro Monat, für Studierende gibt es den Zugang für 6,99 Euro. Das Duo-Abo mit zwei Profilen liegt bei 17,99 Euro und die Familienvariante mit bis zu sechs Profilen bei 21,99 Euro im Monat. Ob das Basic-Abo zum Preis von 10,99 Euro ebenfalls in den Genuss der HD-Option kommt, ist derzeit nicht bestätigt. Neukunden können Premium Individual aktuell drei Monate kostenfrei testen.

Die Einführung von Lossless Audio bei Spotify war seit Jahren angekündigt, jedoch mehrfach verschoben worden. Bereits Ende 2021 sollte ein spezielles Hi-Fi-Abo starten, doch der Plan wurde verworfen, nachdem Konkurrenten wie Apple und Amazon HD-Musik ohne Aufpreis integrierten. Zwischenzeitlich wurde über eine Preiserhöhung von bis zu 5 US-Dollar spekuliert, die jedoch nicht umgesetzt wurde.

Mit dem neuen Angebot zieht Spotify mit den meisten Mitbewerbern gleich. Lediglich wenige Anbieter wie YouTube Music bieten weiterhin keine HD-Qualität an. Damit endet für Spotify eine lange Phase der Unsicherheit um das Thema hochauflösendes Audio, und die Nutzer erhalten die erweiterte Klangqualität ohne Mehrkosten.