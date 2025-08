Werbung

Der schwedische Musik-Streaming-Dienst Spotify dreht abermals an der Preisschreibe. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, werde die Preiserhöhung bereits ab September "mehrere Märkte" betreffen – darunter Regionen in Asien, Afrika, Lateinamerika und Europa. In betroffenen europäischen Ländern soll der Preis für das Standard-Abo von 10,99 Euro auf 11,99 Euro monatlich steigen. Ob auch andere Abo-Modelle, wie Familien-, Studenten oder Duo-Abos teurer werden, ist bislang nicht bekannt.

Ebenso bleibt offen, ob Deutschland von der Preissteigerung betroffen sein wird. Hierzulande bedürfen Preisanpassungen im Rahmen eines Laufzeitvertrags der ausdrücklichen Kundenzustimmung. Vermutlich werden die neuen Preise ab September für Neukunden gelten, während man bei Bestandskunden Schritt für Schritt versuchen wird, diese auf die neue Preisgestaltung umzustellen. Außerdem führen die deutschen Abo-Seiten weiterhin die bisherigen Preise.

Begründet wird die Preisanpassung mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Plattform sowie dem stetigen Ausbau des Serviceangebots.

Zuletzt hatte der Streaming-Dienst im Herbst 2023 in Deutschland an der Preisschraube gedreht. Damals stiegen die Preise für das Premium-Abo von 9,99 Euro auf 10,99 Euro. Im ersten Monat ist das Abo kostenlos, danach jederzeit kündbar.