Valve veröffentlicht Proton in der Version 7.0

Wie sich dem Github-Account von Valve Software entnehmen lässt, hat das Unternehmen die Proton-Software in der Version 7.0 veröffentlicht. In den Releasenotes finden sich neben zahlreichen Titeln, die sich nun spielen lassen, auch diverse weitere Anpassungen und Fehlerbehebungen. Hierzu zählt unter anderem die Unterstützung für EasyAntiCheat, wenn das Spiel ein aktives Linux-Modul hat. Außerdem können nun lokal H264-Videos dekodiert werden. Des Weiteren haben die Entwickler die Unterstützung des Steam-Input-Controllers verbessert, wenn ein Spiel via Origin läuft.

Ebenfalls dürfen sich alle Spieler über den ein oder anderen behobenen Fehler freuen. Unter anderem hat man den Doom Eternal’s Multiplayer gefixt. Zudem soll Pathfinder: Wrath of the Righteous beim Schließen des Spiels nicht mehr hängen bleiben. Auch die Grafiktreiber-Warnung bei Age of Empires IV und Marvel's Avengers ist von nun an Geschichte.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Die folgenden Titel können mit der Version 7.0 gespielt werden:

Anno 1404

Call of Juarez

DCS World Steam Edition

Disgaea 4 Complete+

Dungeon Fighter Online

Epic Roller Coasters XR

Eternal Return

Forza Horizon 5

Gravity Sketch VR

Monster Hunter Rise

NecroVisioN

Nights of Azure

Oceanhorn: Monster of the Uncharted Seas

Order of War

Persona 4 Golden

Resident Evil 0

Resident Evil Revelations 2

Rocksmith 2014 Edition

SCP: Secret Laboratory

Wargroove

Wartales

Yakuza 4 Remastered

Weitere Anpassungen und Verbesserungen: